Помощница украинского министра сделала деловую встречу строго 18+, появившись в откровенном платье

27-летняя Кристина Тишкун из Киева буквально взорвала соцсети, всего лишь раз появившись на встрече с мэром Львова. Помощница министра образования Игоря Гарбарука пришла на официальное мероприятие, выглядя с иголочки. Чёрное длинное платье с глубоким декольте и вырезом до бедра выгодно подчеркнуло фигуру девушки, вот только в Сети её модный лук не оценили.

Пользователи Сети были возмущены, что помощница министра образования пришла на деловую встречу в настолько откровенном наряде. "Она пришла в полной экипировке...", "Вы или крестик снимите, или трусы наденьте", "Brazzers нервно курит в сторонке", — бушевали в комментариях под снимком.

Фото © Facebook / Christina Tyshkun и Instagram / christina_tyshkun

Симпатии у критиков не прибавилось и после того, как диванные сыщики обнаружили, что роскошная соболиная шуба Тишкун обошлась ей в 20 тыс. долларов — 1,7 млн рублей. Очевидно, Кристина Тишкун отлично зарабатывает благодаря компании по продаже недвижимости, в которой является директором, пишет "Страна".

Фото © Telegram / Поздняков 2.0

Помощница министра, которая эпатировала всех во время проверки учебно-практических центров в профессиональных технических училищах, не выдержала своей славы, закрыв инстаграм — и не зря. В нём девушка не стеснялась появляться в откровенных нарядах или нижнем белье, в различных позах демонстрируя себя с самых выгодных сторон.

Фото © Facebook / Christina Tyshkun и Instagram / christina_tyshkun