НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Чёрное море у берегов Крыма окрасилось в золотой цвет

Однако причины необычного явления оказались очень простыми, их назвал глава местной администрации.

28 декабря, 10:13

Кадр видео © YouTube ANYMAKER

Чёрное море в районе Евпатории изменило цвет, окрасившись в мутно-жёлтый. Жители Крыма уже поспешили поделиться кадрами с необычным явлением в социальных сетях.

Объяснение случившемуся оказалось очень простым. По словам главы администрации города Романа Тихончука, это произошло после шторма, который поднял со дна очень много песка.

"Побережье Евпатории протяжённое, такие явления могут наблюдаться не везде, если они наблюдаются, то это чисто природное явление", — приводит его слова ТАСС.

Четыре реки в Пермском крае окрасились в изумрудно-зелёный цвет

Четыре реки в Пермском крае окрасились в изумрудно-зелёный цвет

А вот выбросов в районе Евпатории произойти не могло, ведь, как заметил Тихончук, никаких предприятий там нет.

Ранее Лайф рассказывал, что в нескольких районах Якутии были замечены "зомби-пожары". По словам главы региона, из-за потепления климата такие явления могут стать круглогодичными и распространиться на север.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1