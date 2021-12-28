Чёрное море у берегов Крыма окрасилось в золотой цвет

Чёрное море в районе Евпатории изменило цвет, окрасившись в мутно-жёлтый. Жители Крыма уже поспешили поделиться кадрами с необычным явлением в социальных сетях.

Объяснение случившемуся оказалось очень простым. По словам главы администрации города Романа Тихончука, это произошло после шторма, который поднял со дна очень много песка.

"Побережье Евпатории протяжённое, такие явления могут наблюдаться не везде, если они наблюдаются, то это чисто природное явление", — приводит его слова ТАСС.

А вот выбросов в районе Евпатории произойти не могло, ведь, как заметил Тихончук, никаких предприятий там нет.