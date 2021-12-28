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Аксёнов попросил Путина задействовать Генпрокуратуру в процессе о "скифском золоте"

Также глава Крыма заявил, что до конца года намерен обсудить этот вопрос с руководителями министерств.

28 декабря, 10:21
<p>Сергей Аксёнов © <a href="https://glava.rk.gov.ru/ru/article/show/5037" target="_blank" rel="noopener noreferrer">glava.rk.gov.ru</a></p>

Сергей Аксёнов © glava.rk.gov.ru

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой подключить Генеральную прокуратуру к судебному разбирательству о правах на владение коллекцией "скифского золота", которую Украина считает своей.

Сейчас интересы Крыма в суде защищают только местные музеи, когда украинскую сторону представляет государство.

"Я обращался к главе государства, попросил включить представителей Генпрокуратуры в этот процесс в части формирования способа защиты. Подготовил и отправил письма в Министерство иностранных дел и Министерство юстиции в части обоснования позиции, что, на мой взгляд, необходимой стороной по делу должно быть государство, а не крымские музеи", — уточнил Аксёнов.

Также Аксёнов заявил, что до конца года намерен обсудить этот вопрос с главами министерств, добавив, что в этом споре Москве следует "уравновесить стороны".

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Ранее Лайф рассказывал, что Аксёнов заявил о нулевых шансах украинских шпионов на осуществление диверсий в Крыму. Он также отметил попытки руководства Киева максимально навредить жителям полуострова.

"Шансы есть": В Крыму раскрыли способ возвращения "скифского золота" России

"Шансы есть": В Крыму раскрыли способ возвращения "скифского золота" России

После воссоединения Крыма с Россией Киев потребовал передать экспонаты ему, а не возвращать их на полуостров. В результате "скифское золото" оставалось в запасниках голландского музея до решения суда. 26 октября суд Амстердама постановил отдать "скифское золото" Украине. В Крыму назвали это решение политизированным. Местные власти опасаются, что теперь Киев будет использовать историческую реликвию для манипуляций и выставлять решение суда в качестве своей убедительной победы, оспаривая статус Крыма.

Авторы
Григорий Воронцов
Григорий Воронцов

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