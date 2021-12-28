Аксёнов попросил Путина задействовать Генпрокуратуру в процессе о "скифском золоте"

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой подключить Генеральную прокуратуру к судебному разбирательству о правах на владение коллекцией "скифского золота", которую Украина считает своей.

Сейчас интересы Крыма в суде защищают только местные музеи, когда украинскую сторону представляет государство.

"Я обращался к главе государства, попросил включить представителей Генпрокуратуры в этот процесс в части формирования способа защиты. Подготовил и отправил письма в Министерство иностранных дел и Министерство юстиции в части обоснования позиции, что, на мой взгляд, необходимой стороной по делу должно быть государство, а не крымские музеи", — уточнил Аксёнов.

Также Аксёнов заявил, что до конца года намерен обсудить этот вопрос с главами министерств, добавив, что в этом споре Москве следует "уравновесить стороны".