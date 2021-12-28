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Планировавший взрыв в военном суде в Москве сторонник ИГИЛ получил 19 лет колонии

Сотрудники ФСБ задержали мужчину в ноябре 2020 года в одном из подмосковных посёлков. Там же был обнаружен схрон с самодельным взрывным устройством и элементами электропитания.

28 декабря, 10:25
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Суд приговорил к 19 годам колонии сторонника ИГИЛ*, планировавшего взрыв в здании военного суда и последующий переезд в зону боевых действий на Ближнем Востоке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на УФСБ по Москве и МО.

"2-м Западным военным судом Умаров А.С. приговорён к 19 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима", — говорится в сообщении УФСБ. Там уточнили, что мужчина является гражданином одной из республик Центрально-Азиатского региона.

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По данным УФСБ, Умаров планировал теракт в здании 2-го Западного военного суда. Он устроился разнорабочим в российскую семью, по полученным от лидеров ИГИЛ инструкциям приобрёл необходимые химические вещества и собрал из них взрывное устройство, которое спрятал в лесополосе недалеко от жилища в Московской области. После совершения теракта планировал отправиться на Ближний Восток в зону боевых действий и примкнуть к террористическим группировкам.

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* Террористическая организация, запрещённая в России.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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