Планировавший взрыв в военном суде в Москве сторонник ИГИЛ получил 19 лет колонии

Суд приговорил к 19 годам колонии сторонника ИГИЛ*, планировавшего взрыв в здании военного суда и последующий переезд в зону боевых действий на Ближнем Востоке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на УФСБ по Москве и МО.

"2-м Западным военным судом Умаров А.С. приговорён к 19 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима", — говорится в сообщении УФСБ. Там уточнили, что мужчина является гражданином одной из республик Центрально-Азиатского региона.

По данным УФСБ, Умаров планировал теракт в здании 2-го Западного военного суда. Он устроился разнорабочим в российскую семью, по полученным от лидеров ИГИЛ инструкциям приобрёл необходимые химические вещества и собрал из них взрывное устройство, которое спрятал в лесополосе недалеко от жилища в Московской области. После совершения теракта планировал отправиться на Ближний Восток в зону боевых действий и примкнуть к террористическим группировкам.

Ранее НАК показал кадры задержания сторонника ИГИЛ, вербовавшего студентов МИРЭА. По факту инцидента возбуждено уголовное дело о публичных призывах к террористической деятельности или оправдании терроризма. Расследование продолжается.