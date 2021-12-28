Выжившему при крушении Ми-2 в Удмуртии диагностировали обморожение ног
Мужчина находится в сознании, он слаб, но общается с медиками. Пострадавший пребывает в состоянии шока и дезориентирован.
Фото с места крушения вертолёта Ми-2 в Удмуртии © Telegram / SHOT
Выживший при крушении вертолёта Ми-2 под Ижевском находится в тяжёлом, но стабильном состоянии. Об этом Лайфу сообщил источник. Отмечается, что мужчине диагностировали обморожение нижних конечностей, сочетанную травму, вывих правого локтевого сустава и перелом левой вертлужной впадины.
По данным нашего собеседника, пассажир находится в состоянии шока и дезориентирован. Он слаб, но вступает в разговор с медиками.
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Как сообщал Лайф, днём 27 декабря Ми-2 потерпел крушение в 80 километрах от Ижевска. Пилот сам вышел на связь и сообщил, что он и его пассажир находятся в тяжёлом состоянии, после чего перестал отвечать. Около полуночи спасатели нашли вертолёт. Изначально сообщалось, что и пилот, и пассажир выжили, однако затем врачи констатировали смерть командира воздушного судна.
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