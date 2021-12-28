Выжившему при крушении Ми-2 в Удмуртии диагностировали обморожение ног

Выживший при крушении вертолёта Ми-2 под Ижевском находится в тяжёлом, но стабильном состоянии. Об этом Лайфу сообщил источник. Отмечается, что мужчине диагностировали обморожение нижних конечностей, сочетанную травму, вывих правого локтевого сустава и перелом левой вертлужной впадины.