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Выжившему при крушении Ми-2 в Удмуртии диагностировали обморожение ног

Мужчина находится в сознании, он слаб, но общается с медиками. Пострадавший пребывает в состоянии шока и дезориентирован.

28 декабря, 06:10
<p>Фото с места крушения вертолёта Ми-2 в Удмуртии © Telegram / <a href="https://t.me/shot_shot/32992" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Фото с места крушения вертолёта Ми-2 в Удмуртии © Telegram / SHOT

Выживший при крушении вертолёта Ми-2 под Ижевском находится в тяжёлом, но стабильном состоянии. Об этом Лайфу сообщил источник. Отмечается, что мужчине диагностировали обморожение нижних конечностей, сочетанную травму, вывих правого локтевого сустава и перелом левой вертлужной впадины.

По данным нашего собеседника, пассажир находится в состоянии шока и дезориентирован. Он слаб, но вступает в разговор с медиками.

О крушении узнали из переписки: Волонтёр Прилуков рассказал Лайфу о поисках рухнувшего в Удмуртии вертолёта Ми-2

О крушении узнали из переписки: Волонтёр Прилуков рассказал Лайфу о поисках рухнувшего в Удмуртии вертолёта Ми-2

Как сообщал Лайф, днём 27 декабря Ми-2 потерпел крушение в 80 километрах от Ижевска. Пилот сам вышел на связь и сообщил, что он и его пассажир находятся в тяжёлом состоянии, после чего перестал отвечать. Около полуночи спасатели нашли вертолёт. Изначально сообщалось, что и пилот, и пассажир выжили, однако затем врачи констатировали смерть командира воздушного судна.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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