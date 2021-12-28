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Следком опубликовал видео с места крушения вертолёта Ми-2 в Удмуртии

После произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта".

28 декабря, 06:51

Фото с места крушения Ми-2 в Удмуртии © YouTube / Следственный комитет РФ

Пресс-служба Следственного комитета РФ обнародовала видео с места крушения вертолёта Ми-2 под Ижевском. Ролик опубликован на YouTube-канале ведомства. На кадрах видно, что летательный аппарат после падения получил значительные повреждения, однако транспорт остался целым.

После произошедшего следователи возбудили уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлёкшее по неосторожности смерть человека". Уточняется, что вертолёт принадлежал Казанскому авиапредприятию и совершал облёт нефтепровода.

О крушении узнали из переписки: Волонтёр Прилуков рассказал Лайфу о поисках рухнувшего в Удмуртии вертолёта Ми-2

О крушении узнали из переписки: Волонтёр Прилуков рассказал Лайфу о поисках рухнувшего в Удмуртии вертолёта Ми-2

Правоохранители устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего, допрашиваются свидетели, назначен ряд экспертиз.

Как сообщал Лайф, днём 27 декабря Ми-2 потерпел крушение в 80 километрах от Ижевска. Пилот сам вышел на связь и сообщил, что он и его пассажир находятся в тяжёлом состоянии, после чего перестал отвечать. Около полуночи спасатели нашли вертолёт. Изначально сообщалось, что и пилот, и пассажир выжили, однако затем врачи констатировали смерть командира воздушного судна. По данным Лайфа, пострадавший получил обморожение ног и другие травмы, он находится в стабильно тяжёлом состоянии и пребывает в сознании.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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