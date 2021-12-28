Следком опубликовал видео с места крушения вертолёта Ми-2 в Удмуртии

Пресс-служба Следственного комитета РФ обнародовала видео с места крушения вертолёта Ми-2 под Ижевском. Ролик опубликован на YouTube-канале ведомства. На кадрах видно, что летательный аппарат после падения получил значительные повреждения, однако транспорт остался целым.