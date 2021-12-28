Верховный суд России ликвидировал "Мемориал"

Верховный суд РФ принял решение о ликвидации международного "Мемориала"*, признанного в РФ иностранный агентом. Организация искажает память о Великой Отечественной войне и создаёт лживый образ СССР. Об этом, по данным РИА "Новости", сообщил прокурор в Верховном суде.

"Международный "Мемориал" создавался как организация по увековечиванию памяти, а сейчас практически полностью сосредоточился на том, чтобы искажать историческую память, в первую очередь, о Великой Отечественной войне", — сказал он.

По мнению представителя Генпрокуратуры, организация "создаёт лживый образ СССР как террористического государства". Он напомнил, что с 1991 года только Генпрокуратура реабилитировала 500 тысяч человек, а МВД — три миллиона, работа продолжается. Между тем, подчеркнул прокурор, "Мемориал" ни разу не обратился к ним за реабилитацией осуждённых.

"Мы вынуждены наблюдать за попытками реабилитировать нацистских преступников. Это потому, что кто-то за это платит — и это подлинная причина, почему "Мемориал" так тщательно борется против того, чтобы открыто называть себя иноагентом", — добавил он.

В ноябре Генпрокуратура и прокуратура Москвы направили заявления о ликвидации двух структур организации: одно — в Верховный суд о ликвидации "Международного мемориала", другое — в Мосгорсуд против правозащитного центра "Мемориал".