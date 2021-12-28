Песков: Число гостей на послании Путина будет зависеть от ситуации с коронавирусом
Ранее из-за пандемии ковида было сокращено число участников 17-й большой пресс-конференции президента, которая прошла в Манеже 23 декабря.
Фото © Агентство "Москва" / Игорь Иванко
Количество людей, которые поприсутствуют на оглашении Послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию, будет зависеть от эпидемиологической ситуации. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"[Число присутствующих] каждый раз зависит от конкретного момента и каждый раз определяется вместе со специалистами Роспотребнадзора. Это зависит от пространства, от кривой [заболеваемости], волны [коронавируса]", — ответил Песков на вопрос, ожидаются ли ограничения по числу парламентариев.
Напомним, что 17-я большая пресс-конференция Путина прошла 23 декабря в столичном Манеже. Из-за пандемии коронавируса было решено сократить количество участников. Журналистов при входе в здание обрабатывали частицами серебра.
Ранее Лайф рассказывал, что Песков объяснил эмоциональность Путина на пресс-конференции. Представитель Кремля заметил, что это не делает формулировки российского лидера менее исчерпывающими.
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