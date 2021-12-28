Песков: Число гостей на послании Путина будет зависеть от ситуации с коронавирусом

Количество людей, которые поприсутствуют на оглашении Послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию, будет зависеть от эпидемиологической ситуации. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"[Число присутствующих] каждый раз зависит от конкретного момента и каждый раз определяется вместе со специалистами Роспотребнадзора. Это зависит от пространства, от кривой [заболеваемости], волны [коронавируса]", — ответил Песков на вопрос, ожидаются ли ограничения по числу парламентариев.

Напомним, что 17-я большая пресс-конференция Путина прошла 23 декабря в столичном Манеже. Из-за пандемии коронавируса было решено сократить количество участников. Журналистов при входе в здание обрабатывали частицами серебра.