Шойгу в рамках "Ёлки желаний" исполнил мечту мальчика о полёте на военном вертолёте

Шойгу в рамках "Ёлки желаний" исполнил мечту Кирилла Ушакова о полёте на военном вертолёте © Пресс-служба Минобороны РФ

Министр обороны России Сергей Шойгу в рамках всероссийской акции "Ёлка желаний" исполнил мечту Кирилла Ушакова из Гороховца Владимирской области полетать на военном вертолёте. Мальчик поднялся в небо вместе с лётчиками авиационной эскадрильи Западного военного округа, базирующейся на территории аэродрома Семязино.

Вместе с Кириллом в полёт отправилась его шестилетняя сестра и мама. После мальчик поделился своими впечатлениями с Шойгу по видеосвязи. Ребёнок рассказал министру, что также посмотрел боевые самолёты на аэродромной стоянке, а потом его накормили в лётной столовой и вручили много подарков, в числе которых и форма юнармейца. Вероятно, полёт так понравился Кириллу, что он попросил министра ещё раз полетать на вертолёте.

"Хорошо, Кирилл. Ты только папу с мамой возьми с собой, ну и сестрёнку, если она хочет. Хорошего полёта вам! С наступающим Новым годом вас! Здоровья, всего доброго", — сказал Шойгу.