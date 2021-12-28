Шойгу в рамках "Ёлки желаний" исполнил мечту мальчика о полёте на военном вертолёте
Кирилл Ушаков из Владимирской области взял с собой родителей и маленькую сестрёнку. Ему так понравилось, что после полёта он попросил министра разрешить повторить маленькое путешествие.
Шойгу в рамках "Ёлки желаний" исполнил мечту мальчика о полёте на военном вертолёте © Пресс-служба Минобороны РФ
Шойгу в рамках "Ёлки желаний" исполнил мечту Кирилла Ушакова о полёте на военном вертолёте © Пресс-служба Минобороны РФ
Министр обороны России Сергей Шойгу в рамках всероссийской акции "Ёлка желаний" исполнил мечту Кирилла Ушакова из Гороховца Владимирской области полетать на военном вертолёте. Мальчик поднялся в небо вместе с лётчиками авиационной эскадрильи Западного военного округа, базирующейся на территории аэродрома Семязино.
Вместе с Кириллом в полёт отправилась его шестилетняя сестра и мама. После мальчик поделился своими впечатлениями с Шойгу по видеосвязи. Ребёнок рассказал министру, что также посмотрел боевые самолёты на аэродромной стоянке, а потом его накормили в лётной столовой и вручили много подарков, в числе которых и форма юнармейца. Вероятно, полёт так понравился Кириллу, что он попросил министра ещё раз полетать на вертолёте.
"Хорошо, Кирилл. Ты только папу с мамой возьми с собой, ну и сестрёнку, если она хочет. Хорошего полёта вам! С наступающим Новым годом вас! Здоровья, всего доброго", — сказал Шойгу.
Напомним, всероссийская акция "Ёлка желаний" помогает исполнить желания детей с ограниченными возможностями здоровья, с инвалидностью, детей-сирот или из малоимущих семей. Многие чиновники уже приняли участие, став для детей Дедами Морозами. Ранее Лайф рассказал, что Владимир Путин сделал сразу два подарка 14-летнему Марку Кобленеву из Подмосковья. Чтобы у школьника было место для обучения игре на новой гитаре, российский лидер вручил ему и его маме квартиру.
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