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Аксёнов до 20 января приостановил обязательное предъявление QR-кодов в Крыму

Пройти свободно жители полуострова смогут в кафе, рестораны, салоны красоты, фитнес-центры и другие места.

28 декабря, 10:54
<p>Фото © <a href="https://rk.gov.ru/ru/article/show/14467" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Сайт</a> Правительства Республики Крым</p>

Фото © Сайт Правительства Республики Крым

Жители Крыма до 20 января могут не предоставлять QR-коды о вакцинации от ковида или перенесённой болезни при посещении общественных мест. Действие указа до 20 января приостановил глава республики Сергей Аксёнов.

Как уточняется на сайте Правительства Крыма, в документе говорится о приостановке до 20 января запрета на допуск совершеннолетних граждан без предъявления сертификата о прохождении вакцинации или QR-кода в заведения общественного питания, в организации досуга, салоны красоты, парикмахерские, косметические салоны, фитнес-центры и иные объекты спорта, а также на участие в пеших и автобусных экскурсиях.

В Свердловской области отменят QR-коды в ТЦ до 20 января

В Свердловской области отменят QR-коды в ТЦ до 20 января

Ранее Лайф рассказывал, что в Тюмени отложили внедрение QR-кодов для посещения кафе и ресторанов до 20 января. Также в регионе на время отменили обязательное предъявление QR-кодов при посещении торговых центров. Решение связано с улучшением ситуации по коронавирусу.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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