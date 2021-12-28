Аксёнов до 20 января приостановил обязательное предъявление QR-кодов в Крыму

Жители Крыма до 20 января могут не предоставлять QR-коды о вакцинации от ковида или перенесённой болезни при посещении общественных мест. Действие указа до 20 января приостановил глава республики Сергей Аксёнов.

Как уточняется на сайте Правительства Крыма, в документе говорится о приостановке до 20 января запрета на допуск совершеннолетних граждан без предъявления сертификата о прохождении вакцинации или QR-кода в заведения общественного питания, в организации досуга, салоны красоты, парикмахерские, косметические салоны, фитнес-центры и иные объекты спорта, а также на участие в пеших и автобусных экскурсиях.