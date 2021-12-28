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Россияне назвали важнейшие проекты общества "Знание" в 2021 году

По данным аналитиков, точные и гуманитарные науки, экономика, образование, экология и природа заинтересовали всего 5% опрошенных.

28 декабря, 11:24
<p>Фото © Сайт общества "Знание"</p>

Фото © Сайт общества "Знание"

Наиболее значимым начинанием общества "Знание" в 2021 году стала организация бесплатного доступа к "Библиотеке знаний" в Интернете, об этом свидетельствуют результаты опроса Центра социальных исследований и технологических инноваций НИУ ВШЭ.

По данным опроса, 47% респондентов сообщили, что знают или как минимум слышали о работе общества "Знание". Наиболее важным они посчитали бесплатный доступ к "Библиотеке знаний" на сайте организации, а также в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники", платформах YouTube и RuTube.

Пять тысяч человек из 18 стран поучаствовали в просветительском хакатоне общества "Знание"

Пять тысяч человек из 18 стран поучаствовали в просветительском хакатоне общества "Знание"

Сферы науки и технологий, истории, космоса, а также культуры и искусства оказались на втором месте (от 33 до 37%). Чуть менее интересной оказалась информация о спорте, предпринимательстве и лидерстве. Точные и гуманитарные науки, экономика, образование, экология и природа заинтересовали всего 5% опрошенных.

В Сочи открыли мультимедийную студию-лекторий общества "Знание"

В Сочи открыли мультимедийную студию-лекторий общества "Знание"

Ранее Лайф рассказывал, что в Челябинске общество "Знание" учит пенсионеров пользоваться "Инстаграмом" и "Тиктоком". Занятия проходят бесплатно. Единственное условие — возраст в паспорте: желающие посетить курсы должны быть старше 55 лет.

Напомним, развитие общества "Знание" инициировал в своём Послании Федеральному собранию сам президент России.

"На современной цифровой платформе нужно перезапустить работу общества "Знание", все мы о нём хорошо помним", — отметил тогда Владимир Путин.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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