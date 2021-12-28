Назарбаев на встрече с Путиным назвал образцовыми отношения Казахстана и России
Первый президент республики также высказался за расширение наблюдателей и членов Евразийского экономического союза.
Нурсултан Назарбаев и Владимир Путин на встрече в Константиновском дворце © Kremlin.ru
Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге заявил, что два государства выстроили образцовые отношения, и выразил надежду на их поддержание в таком виде.
"Между Казахстаном и Россией отношения образцовые. Мы выстроили с вами образцовые отношения. И я надеюсь, что так и будет продолжаться при новом президенте [Казахстана], потому что мы соседи, Богом данные друг другу", — сказал политик в своём обращении к российскому лидеру.
Назарбаев также уточнил, что обе страны должны сохранять такой формат отношений, потому что "от этого отходить нельзя" и "это во взаимных интересах". Будучи почётным председателем Высшего Евразийского экономического совета, он также выступил за расширение наблюдателей союза.
"Наша задача — Евразийский экономический союз развивать дальше, ассоциированных членов принимать, наблюдателей, уже есть они. И все больше будут понимать, что это выгодно. Это объединение, которое работает в условиях консенсуса, никого не ущемляет, не задевает", — заявил экс-президент Казахстана.
Ранее Путин назвал Казахстан одним из самых близких союзников России. И обратил внимание на вклад первого лидера страны в налаживание отношений двух государств.
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