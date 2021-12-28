"Выпивший" капитан заглохшего парома "Босфор Восточный" засудит пассажира за клевету
Мужчина подчеркнул, что "блогер", который записывал видео, находился в запрещённой зоне и мешал ему работать в условиях критической ситуации.
"Выпивший" капитан заглохшего парома "Босфор Восточный". Скриншот © Instagram / trepangdv
Капитан парома "Босфор Восточный" Юрий Хохлов, ранее заявивший одному из пассажиров, что пьян, собирается подать иск за клевету. Об этом он сообщил в беседе с телеграм-каналом SHOT.
"Меня проверили в лаборатории сегодня. Водили под ручку с полицейским. Взяли анализы на наркотики и анализы на спиртное. Всё отрицательно. Ну а он хотел, видимо, славы, лайков больше. Ну вот сейчас мы готовим встречный иск на него за клевету", — рассказал Хохлов.
Капитан парома подчеркнул, что пассажир, записавший видео, находился в запрещённой зоне. Таким образом, "блогер" мешал Хохлову работать, а на тот момент была критическая ситуация. "Я не мог с ним общаться и разъяснять", — сказал капитан.
Ранее Лайф писал, что в крови "выпившего" капитана заглохшего парома "Босфор Восточный" не нашли алкоголь. Сам мужчина признался, что соврал о том, что был пьян, чтобы снимавший его на видео пассажир отстал и покинул зону транспортной безопасности.
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