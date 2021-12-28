"Выпивший" капитан заглохшего парома "Босфор Восточный" засудит пассажира за клевету

Капитан парома "Босфор Восточный" Юрий Хохлов, ранее заявивший одному из пассажиров, что пьян, собирается подать иск за клевету. Об этом он сообщил в беседе с телеграм-каналом SHOT.

"Меня проверили в лаборатории сегодня. Водили под ручку с полицейским. Взяли анализы на наркотики и анализы на спиртное. Всё отрицательно. Ну а он хотел, видимо, славы, лайков больше. Ну вот сейчас мы готовим встречный иск на него за клевету", — рассказал Хохлов.

Капитан парома подчеркнул, что пассажир, записавший видео, находился в запрещённой зоне. Таким образом, "блогер" мешал Хохлову работать, а на тот момент была критическая ситуация. "Я не мог с ним общаться и разъяснять", — сказал капитан.