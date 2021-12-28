НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

"Выпивший" капитан заглохшего парома "Босфор Восточный" засудит пассажира за клевету

Мужчина подчеркнул, что "блогер", который записывал видео, находился в запрещённой зоне и мешал ему работать в условиях критической ситуации.

28 декабря, 11:03

"Выпивший" капитан заглохшего парома "Босфор Восточный". Скриншот © Instagram / trepangdv

Капитан парома "Босфор Восточный" Юрий Хохлов, ранее заявивший одному из пассажиров, что пьян, собирается подать иск за клевету. Об этом он сообщил в беседе с телеграм-каналом SHOT.

"Меня проверили в лаборатории сегодня. Водили под ручку с полицейским. Взяли анализы на наркотики и анализы на спиртное. Всё отрицательно. Ну а он хотел, видимо, славы, лайков больше. Ну вот сейчас мы готовим встречный иск на него за клевету", — рассказал Хохлов.

Капитан парома подчеркнул, что пассажир, записавший видео, находился в запрещённой зоне. Таким образом, "блогер" мешал Хохлову работать, а на тот момент была критическая ситуация. "Я не мог с ним общаться и разъяснять", — сказал капитан.

Ранее Лайф писал, что в крови "выпившего" капитана заглохшего парома "Босфор Восточный" не нашли алкоголь. Сам мужчина признался, что соврал о том, что был пьян, чтобы снимавший его на видео пассажир отстал и покинул зону транспортной безопасности.

Отец экс-спецназовца ГРУ Никиты Белянкина назвал приговор убийцам сына заслуженным

Отец экс-спецназовца ГРУ Никиты Белянкина назвал приговор убийцам сына заслуженным

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1