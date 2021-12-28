Омбудсмен Волынец предложила разрешить использование маткапитала на дорогостоящее лечение

В России предложили наделить правом одного из членов семьи использовать материнский капитал на реабилитационные процедуры или дорогостоящее лечение, выходящее за рамки ОМС. С данной инициативой выступила уполномоченный по правам ребёнка в Татарстане, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец.

По её словам, ввиду различных причин семья может неожиданно столкнуться со сложным диагнозом, поставленным ребёнку, либо с частичной или полной утратой здоровья из-за несчастного случая, ДТП. Вследствие этих происшествий часто устанавливается инвалидность, что приводит к значительным финансовым затратам родителей, отметила Волынец.

"В связи с вышеизложенным прошу вас в интересах детей рассмотреть вопрос об инициировании внесения дополнения в Федеральный закон "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей" в форме наделения родителя правом использования средств материнского капитала на оплату не входящих в перечень бесплатных медицинских услуг по полису ОМС реабилитационных процедур, лечение, приобретение лекарственных препаратов до установления статуса "ребёнок-инвалид", — приводит RT текст из письма омбудсмена на имя глав Минтруда и Минздрава.