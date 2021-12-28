Лавров заявил, что подходы РФ становятся всё популярнее в мире на фоне действий Запада

Подходы России к поведению на международной арене получают всё большую популярность в мире на фоне неуважительных действий стран Запада. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на первом заседании комиссии "Единой России" по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом.

"Когда мы смотрим на календарь внешних контактов российского руководства, становится понятно, что все разговоры об изоляции России — это от лукавого. Наоборот, наши подходы пользуются всё большей популярностью, особенно в условиях, когда западные коллеги всё чаще не просто забывают, а сознательно уходят от уважения международного права и ссылаются исключительно на некий миропорядок, основанный на правилах", — отметил министр.

Дипломат добавил, что эти самые положения пишут сами западные страны в узком кругу, "сознательно избегая универсальных форматов, где придётся договариваться с самостоятельными игроками", например Россией и Китаем. Лавров подчеркнул, что Москва добивается того, чтобы работа РФ получала максимальный резонанс на международной арене, и у неё очень много единомышленников: страны СНГ, Организации договора о коллективной безопасности, Евразийского экономического союза, Шанхайской организации сотрудничества, БРИКС и многие другие.