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Похоронная фирма в Омске предложила поздравить покойников с Новым годом

Доставка писем усопшим будет осуществляться через вымышленного персонажа Dead Morose. Как говорят ритуальщики, пока акция проходит "душевно".

28 декабря, 11:07

© instagram / nasledie_ritual

В Омске ритуальная компания "Наследие" запустила акцию с возможностью поздравить умерших близких с Новым годом через "Мёртвого Деда Мороза". Соответствующее предложение компания опубликовала в своём инстраграм-аккаунте.

Доставка письма адресату осуществляется через вымышленного персонажа Dead Morose. Он же пришлёт ответное. По словам организатора акции, на сообщения отвечают живые люди, а не бот.

"Каждому отвечаем индивидуально. Очень много писем. Мы не ожидали, что будет столько. Негатива вообще нет. Слава богу, никто не пишет какие-то гадости. Всё как-то на самом деле очень душевно получилось. Такое вот душевное послание друг другу. Мы не пожалели ни капельки", — рассказал "Подъёму" работник компании.

В фирме пояснили, что Dead Morose призван психологически помочь и облегчить потерю близких. Письма от родственников усопших нигде публиковаться не будут. Отправить подобное послание можно до 14 января.

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Авторы
Григорий Воронцов
Григорий Воронцов

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