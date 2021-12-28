Похоронная фирма в Омске предложила поздравить покойников с Новым годом

В Омске ритуальная компания "Наследие" запустила акцию с возможностью поздравить умерших близких с Новым годом через "Мёртвого Деда Мороза". Соответствующее предложение компания опубликовала в своём инстраграм-аккаунте.

Доставка письма адресату осуществляется через вымышленного персонажа Dead Morose. Он же пришлёт ответное. По словам организатора акции, на сообщения отвечают живые люди, а не бот.

"Каждому отвечаем индивидуально. Очень много писем. Мы не ожидали, что будет столько. Негатива вообще нет. Слава богу, никто не пишет какие-то гадости. Всё как-то на самом деле очень душевно получилось. Такое вот душевное послание друг другу. Мы не пожалели ни капельки", — рассказал "Подъёму" работник компании.

В фирме пояснили, что Dead Morose призван психологически помочь и облегчить потерю близких. Письма от родственников усопших нигде публиковаться не будут. Отправить подобное послание можно до 14 января.