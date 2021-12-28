Под бой курантов надо закрывать глазки и загадывать желание, самое заветное и сокровенное, и оно обязательно сбудется! Всё, что в моих волшебных силах, я сделаю. А у меня одно желание — чтобы все войны закончились и наступил мир на планете. Чтобы все люди были здоровы и счастливы. А ещё я мечтаю, чтобы у каждого человека на земле был дом, большой, тёплый, уютный, чтобы в этом доме всегда ждали и любили. И холодными зимними вечерами чтобы собирались все вместе большой дружной семьёй, ведь наши семьи — это самое большое и дорогое богатство. И за чашечкой чая говорили друг другу хорошие, тёплые, добрые слова, чтобы в этом холодном мире стало чуточку теплее и добрее