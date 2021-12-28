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"И оно обязательно сбудется!": Дед Мороз объяснил, как правильно загадывать желание на Новый год

Новогодний волшебник дал интервью, где также рассказал о своих отношениях с Санта-Клаусом, раскрыл, кто рисует узоры, и ответил на многие другие вопросы.

28 декабря, 05:00
<p>Дед Мороз © Агентство городских новостей "Москва" / Андрей Никеричев</p>

Дед Мороз © Агентство городских новостей "Москва" / Андрей Никеричев

Дед Мороз в преддверии Нового года дал интервью "Сбер.Звуку", где поведал о праздничных традициях, особенностях своей работы и собственных предпочтениях в музыке и сказках. Также новогодний волшебник рассказал о своих отношениях с Санта-Клаусом.

"Дорогие мои друзья! Всех-всех от мала до велика поздравляю с наступающим Новым годом, с новым счастьем! Пусть ваши желания и мечты исполнятся обязательно. Может, кто-то и не знает, какие они, а я ведаю. Ваш Дед Мороз. Слушайте на "Сбер.Звуке" хорошие новогодние песни!" — заявил Дед Мороз.

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Как правильно загадывать желание?

quote

Под бой курантов надо закрывать глазки и загадывать желание, самое заветное и сокровенное, и оно обязательно сбудется! Всё, что в моих волшебных силах, я сделаю. А у меня одно желание — чтобы все войны закончились и наступил мир на планете. Чтобы все люди были здоровы и счастливы. А ещё я мечтаю, чтобы у каждого человека на земле был дом, большой, тёплый, уютный, чтобы в этом доме всегда ждали и любили. И холодными зимними вечерами чтобы собирались все вместе большой дружной семьёй, ведь наши семьи — это самое большое и дорогое богатство. И за чашечкой чая говорили друг другу хорошие, тёплые, добрые слова, чтобы в этом холодном мире стало чуточку теплее и добрее

Дед Мороз

Кто рисует узоры снежинок?

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Я такие рисунки рисую, что даже самые именитые художники диву даются и за мной повторить никто не может. Только если свита моя сказочная, из Дома Моды, которая эти узоры переводит на мои наряды. Посмотрите, какие они у меня

Дед Мороз

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Девочка из Перми оставила Деду Морозу письмо в лесу, и волшебник его получил

Какие подарки просят?

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В XXI веке дети просят технологичные подарки, а сам Дед Мороз предпочитает хендмейд: "Каждый подарок хорош по-своему, всё ж на дворе XXI век. И сотовые телефоны, и роликовые коньки, планшеты и компьютеры. Но этот год сложный, все просят здоровья родным и близким. Я люблю те подарки, которые детишки делают с душой, своими руками. Самое главное не подарок, а внимание!"

Дед Мороз

Какие сказки любит?

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Сказки все хороши, ведь в каждой сказке добро побеждает зло. Все сказки люблю

Дед Мороз

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Кто такой Санта-Клаус?

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Санта-Клаус — это мой друг. Дела добрые вершит в Европе, ну а я тут, в России, в Великом Устюге. Я русским ближе и роднее. Всё ж хорошим делам нет никаких границ и преград

Дед Мороз

Какую музыку слушает?

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Русскую народную, конечно же! "Валенки", "В лесу родилась ёлочка"!

Дед Мороз

Американские силы ПВО засекли упряжку Санта-Клауса над Москвой

Американские силы ПВО засекли упряжку Санта-Клауса над Москвой

Как отдыхает?

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Мне летом скучать некогда: и праздники устраиваю, и фестивали разные, и самый главный праздник экваторного года. Полгода впереди, полгода позади. А ещё с гостями встречаюсь, по грибы, по ягоды хожу — как с осени потопаю, так всю зиму лопаю. В окружении ребятишек люблю гулять по бору сосновому. Зимой с горки покататься на коньках, на лыжах. А почему бы и нет?

Дед Мороз

В плейлист вошли такие треки, как "Пять минут" в исполнении Людмилы Гурченко, "Мы желаем счастья вам" Стаса Намина и группы "Цветы", "Разговор со счастьем" от Валерия Золотухина, "Три белых коня" Евгения Крылатова, "Валенки" и другие.

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Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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