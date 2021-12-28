AFP: Представители России и ОБСЕ проведут переговоры 13 января
Ранее агентство сообщило, что за день до этого, вероятно, состоится заседание Совета Россия — НАТО.
Логотип ОБСЕ © OSCE / Curtis Budden
Представители России и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) проведут переговоры 13 января. Об этом сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на представителя Совета национальной безопасности США.
"Россия и региональный орган безопасности ОБСЕ, в который входят США, встретятся 13 января", — пишет агентство.
Ранее журналисты Франс Пресс сообщили, что переговоры России и США по Украине и контролю над вооружениями пройдут 10 января, а заседание Совета Россия — НАТО — 12-го числа.
Напомним, что 15 декабря Москва передала Вашингтону проект соглашения о гарантиях безопасности. В одном из пунктов документа Россия призвала США исключить дальнейшее расширение НАТО на восток. Среди других мер, предложенных российской стороной западным партнёрам, — не использовать территорию третьих стран в случае подготовки или осуществления вооружённого нападения друг на друга и не создавать военные базы на территории стран, входивших в состав СССР и не являющихся членами НАТО.
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