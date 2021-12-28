AFP: Представители России и ОБСЕ проведут переговоры 13 января

Представители России и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) проведут переговоры 13 января. Об этом сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на представителя Совета национальной безопасности США.

"Россия и региональный орган безопасности ОБСЕ, в который входят США, встретятся 13 января", — пишет агентство.