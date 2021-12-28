Скандальная ситуация, связанная с девятилетней студенткой психологического факультета МГУ Алисой Тепляковой, объясняется тем, что сейчас "заложенные мины начали взрываться". Об этом заявил заслуженный учитель России, кандидат психологических наук Александр Снегуров.

Под "заложенными минами" педагог подразумевает поведение отца девочки Евгения, который руководствуется прежде всего своими амбициями и искажает действительность.

"Заложенные мины ещё летом и ранее при воспитании ребёнка сейчас начали взрываться. Это уже надо было предвидеть, и кое-что я предвидел в своих летних комментариях. Потому что отец, как и другие отцы, хочет реализации модели собственной, которую он сконструировал", —отметил Снегуров в беседе с "Лентой.ру".

Он добавил, что отец девочки-вундеркинда может раздувать реальные проблемы, не давая их чётко увидеть и постоянно смещая акценты. По мнению педагога, преподаватели психфака МГУ могли бы разобраться с юной студенткой на профессиональном уровне, однако глава семейства не позволяет им это сделать.

"Отец искажает ситуацию, искривляет своей, мягко говоря, возбудимостью, когда хочет не просто рекомендовать что-то и присутствовать на экзамене, но ещё и наставлять педагогов", — подчеркнул Снегуров.

В связи с этим педагог не увидел ничего необычного в том, что отец не соглашается с оценками дочери. По словам заслуженного учителя РФ, результаты сессии Алисы возмущают её родителя так сильно потому, что он желает, чтобы всё было согласно его представлениям и иллюзиям.