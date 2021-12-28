Зоопсихолог Черников объяснил, как защитить животных от стресса из-за фейерверков

Громкий шум фейерверков и различные резкие звуки в новогоднюю ночь вызывают сильнейший стресс у животных, в особенности домашних. Чтобы его снизить, питомцев нужно готовить заранее, рассказал зоопсихолог Сергей Черников.

С ними можно гулять по городским шумным улицам, чтобы животные привыкали к звукам, и стараться удерживать их внимание на себе. С кошками же можно играть как до Нового года, так и после того, как отгремят салюты. По словам специалиста, важно поддерживать питомца, окружать заботой и выходить с ним на контакт. И собакам, и кошкам можно дать успокоительное или пройти лечение курсом за несколько дней до праздника.

"Лучше всего для собак и кошек подойдут успокаивающие феромоны, по составу они похожи на выделения лактирующей самки. К помощи психотропных препаратов (антидепрессантов, транквилизаторов) лучше не обращаться", — приводит слова Черникова "Вечерняя Москва".

Кинолог Ирина Фёдорова в свою очередь уточнила, что молодую собаку за два-три месяца можно вывести на специальные полигоны к дрессировщикам, которые будут её подготавливать, используя различные приёмы, например, стрельбу по баночкам или громкими сиренами.

Выгуливать же питомца следует заранее, чтобы избежать вероятности того, что, испугавшись громких звуков, животное убежит.