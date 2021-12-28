Турчак перечислил цели и задачи комиссии "Единой России" по международному сотрудничеству

"Единая Россия" осознаёт ответственность в решении международных вопросов, поэтому в народную программу партии вошёл специальный раздел, посвящённый этой теме. Об этом заявил во вторник секретарь Генсовета партии Андрей Турчак на первом заседании комиссии, которую возглавляет министр иностранных дел Сергей Лавров.

По словам Турчака, в состав комиссии вошли специалисты и эксперты, от которых во многом зависит реализация планов страны в области международного сотрудничества, защиты национальных интересов, укрепления мира и безопасности, а также поддержки соотечественников.

"Именно для этих целей создавалась наша комиссия", — сказал он.

Секретарь Генсовета особо подчеркнул важность участия комиссии в выработке предложений по поддержке соотечественников, проживающих за рубежом.

"Уверен, что она сможет предложить эффективные решения в этой сфере", — заключил Турчак.