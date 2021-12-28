Турчак перечислил цели и задачи комиссии "Единой России" по международному сотрудничеству
В её состав вошли специалисты, от которых во многом зависит реализация планов нашей страны в области защиты национальных интересов, укрепления мира и безопасности, а также поддержки соотечественников.
Секретарь Генерального совета партии "Единая Россия" Андрей Турчак © Kremlin.ru
"Единая Россия" осознаёт ответственность в решении международных вопросов, поэтому в народную программу партии вошёл специальный раздел, посвящённый этой теме. Об этом заявил во вторник секретарь Генсовета партии Андрей Турчак на первом заседании комиссии, которую возглавляет министр иностранных дел Сергей Лавров.
По словам Турчака, в состав комиссии вошли специалисты и эксперты, от которых во многом зависит реализация планов страны в области международного сотрудничества, защиты национальных интересов, укрепления мира и безопасности, а также поддержки соотечественников.
"Именно для этих целей создавалась наша комиссия", — сказал он.
Секретарь Генсовета особо подчеркнул важность участия комиссии в выработке предложений по поддержке соотечественников, проживающих за рубежом.
"Уверен, что она сможет предложить эффективные решения в этой сфере", — заключил Турчак.
Напомним, что лидеры предвыборного списка "Единой России" по поручению президента Владимира Путина возглавили специально созданные партийные комиссии. Так, министр обороны Сергей Шойгу стал руководителем комиссии по развитию Восточной Сибири, глава МИД Сергей Лавров — комиссии по международному сотрудничеству, сопредседатель Центрального штаба ОНФ Елена Шмелёва возглавила комиссию по образованию и науке, главврач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко — комиссию по здравоохранению, а вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова — комиссию по защите материнства, детства и поддержке семьи. Основная цель созданных комиссий — реализация соответствующих разделов народной программы "Единой России".
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