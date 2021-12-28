Путин назвал оправданным шагом создание СНГ
Российский лидер отметил, что за прошедшие годы, десятилетия многое кардинально поменялось.
Владимир Путин © Kremlin.ru
Президент России Владимир Путин заявил, что создание Содружества Независимых Государств (СНГ) 30 лет назад было оправданным шагом.
"У нас за прошедшие годы, десятилетия многое кардинально поменялось. Вместе с тем хочу отметить, что само создание организации было, безусловно, оправданным. Интеграция по очень многим направлениям углублялась", — отметил российский лидер во время неформального саммита СНГ в Санкт-Петербурге.
Ранее Лайф рассказывал, что первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на встрече с Путиным назвал образцовыми отношения с Россией. Он также высказался за расширение наблюдателей и членов Евразийского экономического союза.
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