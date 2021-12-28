Путин назвал оправданным шагом создание СНГ

Президент России Владимир Путин заявил, что создание Содружества Независимых Государств (СНГ) 30 лет назад было оправданным шагом.

"У нас за прошедшие годы, десятилетия многое кардинально поменялось. Вместе с тем хочу отметить, что само создание организации было, безусловно, оправданным. Интеграция по очень многим направлениям углублялась", — отметил российский лидер во время неформального саммита СНГ в Санкт-Петербурге.