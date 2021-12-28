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Путин назвал оправданным шагом создание СНГ

Российский лидер отметил, что за прошедшие годы, десятилетия многое кардинально поменялось.

28 декабря, 11:35

Владимир Путин © Kremlin.ru

Президент России Владимир Путин заявил, что создание Содружества Независимых Государств (СНГ) 30 лет назад было оправданным шагом.

"У нас за прошедшие годы, десятилетия многое кардинально поменялось. Вместе с тем хочу отметить, что само создание организации было, безусловно, оправданным. Интеграция по очень многим направлениям углублялась", — отметил российский лидер во время неформального саммита СНГ в Санкт-Петербурге.

Лукашенко прибыл в Санкт-Петербург для участия в саммите СНГ

Лукашенко прибыл в Санкт-Петербург для участия в саммите СНГ

Ранее Лайф рассказывал, что первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на встрече с Путиным назвал образцовыми отношения с Россией. Он также высказался за расширение наблюдателей и членов Евразийского экономического союза.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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