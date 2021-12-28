Стал известен размер пенсии Деда Мороза

Пенсия Деда Мороза составляет всего 10 221 рубль. К такому выводу пришли в региональном отделении Партии пенсионеров в Свердловской области, проведя необходимые расчёты.

Отмечается, что такой размер выплат полагается главному зимнему волшебнику с учётом доплат, положенных в области, и трудового стажа с 1937 года (с момента, когда в СССР вернулись новогодние ёлки). При этом, поскольку дедушка продолжает работать, его пенсия не индексируется. А единственная доплата, на которую он может претендовать, — за содержание несовершеннолетней внучки Снегурочки.

"Деду Морозу остаётся рассчитывать только на прибавку к прожиточному минимуму пенсионера, который составит в наступающем году сумму в 10 277 рублей", — отметили в отделении партии.