НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Стал известен размер пенсии Деда Мороза

При этом, поскольку новогодний волшебник считается работающим пенсионером, его выплаты не индексируются.

28 декабря, 11:49

Дед Мороз © Агентство "Москва" / Авилов Александр

Пенсия Деда Мороза составляет всего 10 221 рубль. К такому выводу пришли в региональном отделении Партии пенсионеров в Свердловской области, проведя необходимые расчёты.

Отмечается, что такой размер выплат полагается главному зимнему волшебнику с учётом доплат, положенных в области, и трудового стажа с 1937 года (с момента, когда в СССР вернулись новогодние ёлки). При этом, поскольку дедушка продолжает работать, его пенсия не индексируется. А единственная доплата, на которую он может претендовать, — за содержание несовершеннолетней внучки Снегурочки.

"И оно обязательно сбудется!": Дед Мороз объяснил, как правильно загадывать желание на Новый год

"И оно обязательно сбудется!": Дед Мороз объяснил, как правильно загадывать желание на Новый год

"Деду Морозу остаётся рассчитывать только на прибавку к прожиточному минимуму пенсионера, который составит в наступающем году сумму в 10 277 рублей", — отметили в отделении партии.

Ранее Лайф рассказывал, что девочка из Перми оставила Деду Морозу письмо в лесу и волшебник его получил. Дедушка разыскал Глафиру через полицейских и пришёл к ней с подарком вместе со Снегурочкой.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1