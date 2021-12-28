Премьер Эстонии Каллас призналась, что в поездках на Украину говорит по-русски

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас призналась в беседе с телеканалом ETV+, что во время поездок на Украину говорит на русском языке.

По словам Каллас, в детстве русскому языку её обучала прекрасная учительница, ей нравились эти уроки. И тем не менее Каллас не решится дать интервью на русском, чтобы не показаться некомпетентной из-за вероятного недопонимания. Премьер Эстонии заметила, что можно владеть темой, но при этом недостаточно знать язык.

"Хотя темой ты владеешь, просто не владеешь основательно языком. Поэтому в Эстонии я не решаюсь говорить по-русски. Но когда я, скажем, посещаю Украину, то говорю по-русски", — поделилась Каллас.