НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Премьер Эстонии Каллас призналась, что в поездках на Украину говорит по-русски

И тем не менее политик не может решиться на интервью на этом языке, боясь показаться некомпетентной из-за вероятного недопонимания.

28 декабря, 11:46

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас © Instagram / kajakallas

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас призналась в беседе с телеканалом ETV+, что во время поездок на Украину говорит на русском языке.

По словам Каллас, в детстве русскому языку её обучала прекрасная учительница, ей нравились эти уроки. И тем не менее Каллас не решится дать интервью на русском, чтобы не показаться некомпетентной из-за вероятного недопонимания. Премьер Эстонии заметила, что можно владеть темой, но при этом недостаточно знать язык.

Украинский политолог Карасёв перешёл на русский язык и призвал поменять власть в Киеве

Украинский политолог Карасёв перешёл на русский язык и призвал поменять власть в Киеве

"Хотя темой ты владеешь, просто не владеешь основательно языком. Поэтому в Эстонии я не решаюсь говорить по-русски. Но когда я, скажем, посещаю Украину, то говорю по-русски", — поделилась Каллас.

Ранее украинский футбольный клуб оштрафовали за интервью на русском языке. В команде также планируют организовать курсы для тех игроков, которые плохо говорят на мове.

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1