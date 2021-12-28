Дело о взятке в отношении мэра Краснодара передано в центральный аппарат СК
"Подарок" Алексеенко получил за беспрепятственную выдачу заключения о соответствии возведённого многоквартирного дома в Прикубанском округе, несмотря на наличие ряда недостатков.
Фото © Admkrai.krasnodar.ru
Уголовное дело в отношении мэра Краснодара Андрея Алексеенко о получении взятки в виде ружья передано в центральный аппарат СК РФ. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на прокурора региона Сергея Табельского.
"Уголовное дело возбуждено и передано в центральный аппарат СК РФ", — ответил он на вопрос о ходе расследования.
Напомним, что недавно в отношении Алексеенко возбудили уголовное дело по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. По данным СКР, чиновник получил "вознаграждение" в виде дорогостоящего ружья, когда находился в должности первого замгубернатора Кубани. Взятку ему дали за беспрепятственную выдачу заключения о соответствии возведённого многоквартирного дома в Прикубанском округе Краснодара, несмотря на наличие ряда недостатков.
Ранее Лайф рассказывал, что следователь и совладелец "Чайного дома" арестованы в Москве по делу о взятке. Срок заключения составит два месяца. Обоим грозит до 12 лет тюрьмы.
Комментариев: 0