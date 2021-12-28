Дело о взятке в отношении мэра Краснодара передано в центральный аппарат СК

Уголовное дело в отношении мэра Краснодара Андрея Алексеенко о получении взятки в виде ружья передано в центральный аппарат СК РФ. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на прокурора региона Сергея Табельского.

"Уголовное дело возбуждено и передано в центральный аппарат СК РФ", — ответил он на вопрос о ходе расследования.

Напомним, что недавно в отношении Алексеенко возбудили уголовное дело по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. По данным СКР, чиновник получил "вознаграждение" в виде дорогостоящего ружья, когда находился в должности первого замгубернатора Кубани. Взятку ему дали за беспрепятственную выдачу заключения о соответствии возведённого многоквартирного дома в Прикубанском округе Краснодара, несмотря на наличие ряда недостатков.