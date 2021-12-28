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Лавров: Работа комиссии "Единой России" по международному сотрудничеству будет максимально транспарентной и инклюзивной

Глава МИД отметил, что ЕР отличается особой активностью на международной арене, свежий пример — межпартийная конференция "Глобальные вызовы XXI века: межпартийное измерение".

28 декабря, 11:52

Заседание комиссии "Единой России" по международному сотрудничеству © ER.RU

Необходимо способствовать гармонизации различных политических сил и официальной дипломатии в интересах реализации внешнеполитического курса. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе первого заседании комиссии "Единой России" по международному сотрудничеству, главой которой он является.

"Мы договорились, что работа комиссии будет максимально транспарентной и инклюзивной", подчеркнул он.

Лавров отметил, что ЕР отличается особой активностью на международной арене, свежий пример — межпартийная конференция "Глобальные вызовы XXI века: межпартийное измерение", участие в которой приняли представители 30 стран.

"Такие контакты, по нашему убеждению и ощущениям, которые мы получаем, общаясь по нашей линии, способствуют укреплению доверия, укреплению международных связей, контактов между людьми. Мы исходим из того, что в наступающем году эта активность"Единой России" продолжится, мы в этом заинтересованы", — сказал Сергей Лавров.

По его словам, в июне запланирован межпартийный экологический форум на Сахалине и партия готова оказать поддержку в его организации.

Лавров: География международной деятельности "Единой России" весьма обширна

Лавров: География международной деятельности "Единой России" весьма обширна

Напомним, по поручению президента РФ Владимира Путина лидеры предвыборного списка "Единой России" возглавили специально созданные партийные комиссии. Глава МИД Сергей Лавров стал руководителем комиссии по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом. Министр обороны Сергей Шойгу возглавил комиссию по развитию Восточной Сибири, сопредседатель Центрального штаба ОНФ Елена Шмелёва — комиссию по образованию и науке, главврач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко будет руководить комиссией по здравоохранению, комиссию по защите материнства, детства и поддержке семьи возглавила вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова. Основная цель созданных комиссий — реализация соответствующих разделов народной программы "Единой России".

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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