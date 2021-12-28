Лавров: Работа комиссии "Единой России" по международному сотрудничеству будет максимально транспарентной и инклюзивной
Глава МИД отметил, что ЕР отличается особой активностью на международной арене, свежий пример — межпартийная конференция "Глобальные вызовы XXI века: межпартийное измерение".
Заседание комиссии "Единой России" по международному сотрудничеству © ER.RU
Необходимо способствовать гармонизации различных политических сил и официальной дипломатии в интересах реализации внешнеполитического курса. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе первого заседании комиссии "Единой России" по международному сотрудничеству, главой которой он является.
"Мы договорились, что работа комиссии будет максимально транспарентной и инклюзивной", — подчеркнул он.
Лавров отметил, что ЕР отличается особой активностью на международной арене, свежий пример — межпартийная конференция "Глобальные вызовы XXI века: межпартийное измерение", участие в которой приняли представители 30 стран.
"Такие контакты, по нашему убеждению и ощущениям, которые мы получаем, общаясь по нашей линии, способствуют укреплению доверия, укреплению международных связей, контактов между людьми. Мы исходим из того, что в наступающем году эта активность"Единой России" продолжится, мы в этом заинтересованы", — сказал Сергей Лавров.
По его словам, в июне запланирован межпартийный экологический форум на Сахалине и партия готова оказать поддержку в его организации.
Напомним, по поручению президента РФ Владимира Путина лидеры предвыборного списка "Единой России" возглавили специально созданные партийные комиссии. Глава МИД Сергей Лавров стал руководителем комиссии по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом. Министр обороны Сергей Шойгу возглавил комиссию по развитию Восточной Сибири, сопредседатель Центрального штаба ОНФ Елена Шмелёва — комиссию по образованию и науке, главврач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко будет руководить комиссией по здравоохранению, комиссию по защите материнства, детства и поддержке семьи возглавила вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова. Основная цель созданных комиссий — реализация соответствующих разделов народной программы "Единой России".
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