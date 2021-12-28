Лавров: Работа комиссии "Единой России" по международному сотрудничеству будет максимально транспарентной и инклюзивной

Необходимо способствовать гармонизации различных политических сил и официальной дипломатии в интересах реализации внешнеполитического курса. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе первого заседании комиссии "Единой России" по международному сотрудничеству, главой которой он является.

"Мы договорились, что работа комиссии будет максимально транспарентной и инклюзивной", — подчеркнул он.

Лавров отметил, что ЕР отличается особой активностью на международной арене, свежий пример — межпартийная конференция "Глобальные вызовы XXI века: межпартийное измерение", участие в которой приняли представители 30 стран.

"Такие контакты, по нашему убеждению и ощущениям, которые мы получаем, общаясь по нашей линии, способствуют укреплению доверия, укреплению международных связей, контактов между людьми. Мы исходим из того, что в наступающем году эта активность"Единой России" продолжится, мы в этом заинтересованы", — сказал Сергей Лавров.

По его словам, в июне запланирован межпартийный экологический форум на Сахалине и партия готова оказать поддержку в его организации.