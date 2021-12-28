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Племянница назвала открытым и упорным погибшего при крушении Ми-2 в Удмуртии пилота

По словам девушки, её дядя всю жизнь посвятил лётному делу. Она до последнего надеялась, что родственник сможет выжить.

28 декабря, 12:00
<p>Фото с места крушения вертолёта Ми-2 в Удмуртии © LIFE</p>

Фото с места крушения вертолёта Ми-2 в Удмуртии © LIFE

Погибший после крушения вертолёта Ми-2 в Завьяловском районе Удмуртии пилот Дамир Гафуров был открытым и целеустремлённым. Об этом рассказала его племянница Динара. По её словам, дядя очень любил свою работу, всю жизнь посвятив лётному делу.

"Упорство. Открытость. Всегда помогает. Никогда ни в чём не отказывает. Во всём, чем может, как может. Целенаправленный был. Целеустремлённый. Всегда добивался своих целей", — приводит её слова телеканал "360".

Девушка заметила, что только утром узнала о смерти родственника, до последнего надеялась, что он выживет. Знает ли мать Гафурова о гибели сына, Динаре неизвестно.

Лайф публикует видео спасения выжившего после крушения Ми-2 в Удмуртии пассажира

Лайф публикует видео спасения выжившего после крушения Ми-2 в Удмуртии пассажира

Как писал Лайф, днём 27 декабря Ми-2 потерпел крушение в 80 километрах от Ижевска. Пилот сам вышел на связь и сообщил, что он и его пассажир находятся в тяжёлом состоянии, после чего перестал отвечать. Около полуночи спасатели нашли вертолёт. Изначально сообщалось, что и пилот, и пассажир выжили, однако затем врачи констатировали смерть командира воздушного судна. По данным Лайфа, пострадавший получил обморожение ног и другие травмы, он находится в стабильно тяжёлом состоянии и пребывает в сознании.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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