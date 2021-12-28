Племянница назвала открытым и упорным погибшего при крушении Ми-2 в Удмуртии пилота

Погибший после крушения вертолёта Ми-2 в Завьяловском районе Удмуртии пилот Дамир Гафуров был открытым и целеустремлённым. Об этом рассказала его племянница Динара. По её словам, дядя очень любил свою работу, всю жизнь посвятив лётному делу.

"Упорство. Открытость. Всегда помогает. Никогда ни в чём не отказывает. Во всём, чем может, как может. Целенаправленный был. Целеустремлённый. Всегда добивался своих целей", — приводит её слова телеканал "360".