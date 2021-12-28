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Попова заявила, что коронавирус уже демонстрирует сезонность

Глава Роспотребнадзора считает, что он продолжит мутировать, будут появляться новые штаммы.

28 декабря, 12:10

Фото © Shutterstock

Коронавирус уже проявляет свою сезонность, кроме того, он продолжит мутировать и будут появляться новые штаммы. Об этом на неформальной встрече руководителей государств — участников СНГ заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Из того, что говорят учёные, он уже сегодня проявляет сезонность, он становится сезонным, он будет приходить в тот сезон, который себе выберет. И пока это тоже ещё неопределённая история", — отметила она.

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Попова заявила о тяжёлом течении ковида при "омикроне" у невакцинированных

А ранее сегодня Минздрав РФ выпустил новую версию рекомендаций по лечению ковида, туда включили препарат "Мир-19". Кроме того, в раздел "Этиология, патогенез и патоморфология" входит информация о новом варианте коронавируса — "омикроне". Его ведомство называет самым заразным среди всех вариантов коронавируса.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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