Попова заявила, что коронавирус уже демонстрирует сезонность

Коронавирус уже проявляет свою сезонность, кроме того, он продолжит мутировать и будут появляться новые штаммы. Об этом на неформальной встрече руководителей государств — участников СНГ заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Из того, что говорят учёные, он уже сегодня проявляет сезонность, он становится сезонным, он будет приходить в тот сезон, который себе выберет. И пока это тоже ещё неопределённая история", — отметила она.