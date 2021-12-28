Попова рассказала Лукашенко, почему "омикрон" не последний штамм ковида © LIFE

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала президенту Белоруссии Александру Лукашенко, что коронавирус будет развиваться и дальше, появятся другие штаммы. Об этом она заявила на неформальной встрече руководителей стран – участниц СНГ, отвечая на вопрос главы республики, что будет дальше с CoViD-19.

"Ни один вирус не останавливается в своём развитии. И ожидать, что "омикрон" будет финальным вариантом… "Омикрон" сегодня уже более контагиозный, но менее тяжёлые случаи вызывает. Какой будет следующий, сегодня сказать нельзя", — отметила Попова.

Главный государственный санитарный врач РФ также добавила, что, исходя из наблюдений за случаями болезни, новая вариация вируса вызывает более лёгкое течение. Однако пока такие выводы можно сделать лишь на основе данных из ЮАР, где средний возраст населения — до 30 лет.