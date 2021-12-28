Чижов: Приостановка сертификации "Северного потока – 2" принесёт проблемы только Европе
Западному потребителю придётся платить за газ больше и ждать дальнейшего развития событий, уточнил дипломат.
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Затягивание сертификации газопровода "Северный поток – 2" является проблемой не РФ, а европейских потребителей. Об этом заявил в беседе с ТАСС постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов.
"Для России это проблемой не является. От задержек с сертификацией "Северного потока – 2" пострадает только и исключительно европейский потребитель", — сообщил он.
Ранее обозреватель немецкой газеты Handelsblatt Юрген Флаугер заявил, что отказ от "Северного потока – 2" вызовет в Германии отключения электричества. По его словам, без поставок газа ФРГ окажется не в состоянии реализовать энергетический переход.
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