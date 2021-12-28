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Чижов: Приостановка сертификации "Северного потока – 2" принесёт проблемы только Европе

Западному потребителю придётся платить за газ больше и ждать дальнейшего развития событий, уточнил дипломат.

28 декабря, 12:14
<p>Фото © <a href="https://www.nord-stream2.com/ru/dlia-pressy/izobrazheniya/2-872/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Nord-stream2.com</a></p>

Фото © Nord-stream2.com

Затягивание сертификации газопровода "Северный поток – 2" является проблемой не РФ, а европейских потребителей. Об этом заявил в беседе с ТАСС постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов.

"Для России это проблемой не является. От задержек с сертификацией "Северного потока – 2" пострадает только и исключительно европейский потребитель", — сообщил он.

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Ранее обозреватель немецкой газеты Handelsblatt Юрген Флаугер заявил, что отказ от "Северного потока – 2" вызовет в Германии отключения электричества. По его словам, без поставок газа ФРГ окажется не в состоянии реализовать энергетический переход.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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