Россиянки потратят на бьюти-процедуры перед праздниками как минимум по 5300 рублей

В преддверии Нового года значительно вырос интерес к услугам парикмахеров, маникюру, а также коррекции бровей и ресниц. За то, чтобы привести в порядок внешний вид перед праздником, придётся отдать как минимум 5300 рублей, сообщает издание "Газета.ru" со ссылкой на сервис "Сбер.Услуги".

"Женская стрижка в среднем по России будет стоить 500 рублей, ещё 1500 рублей будет стоить вечерняя укладка. Столько же придётся заплатить и за вечерний макияж. Классический маникюр с обычным покрытием обойдётся россиянкам ещё в 1000 рублей. Коррекция и обычное окрашивание бровей будет стоить ещё 800 рублей", — рассказали аналитики сервиса.

При этом в Москве и Санкт-Петербурге тот же набор услуг оценивают несколько дороже: 7050 и 6400 рублей соответственно.

Отмечается, что интерес к услугам в сфере красоты на сервисе резко вырос в период с 20 по 26 декабря. Так, количество оплаченных процедур выросло на 34%, а обороты платежей увеличились на 2% относительно аналогичного периода прошлого года. Самих покупателей стало больше на 27%.