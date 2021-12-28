США выделили 20 миллионов долларов на укрепление украинской границы с РФ и Белоруссией, проект будет реализован в течение 2022 года. Об этом сообщили в Государственной погранслужбе Украины.

"Госпогранслужба Украины совместно с отделом по правоохранительным вопросам Посольства США на Украине провели очень важную работу по усилению возможностей пограничного ведомства. Результатом нашего сотрудничества стал новый проект международной технической помощи. Ввиду старых и новых вызовов он направлен на безопасность северной и восточной границ Украины", — указал глава ведомства Сергей Дейнеко.

Запуск проекта планируется на январь, он будет реализован в течение года. Средства направят на обеспечение первоочередных потребностей пограничных подразделений Украины.

"Современные средства видеофиксации и беспилотные комплексы, индивидуальная защита пограничников, а также обеспечение их расположения в полевых условиях, усиление транспортом и средствами связи — это потребности, которые мы согласовали с нашими стратегическими партнёрами", — отметил Дейнеко.

Председатель Госпогранслужбы добавил, что это не единственный пример поддержки США. На днях был зарегистрирован ещё один проект, подразумевающий помощь в развитии инфраструктуры границы, в частности "в наращивании возможностей ведомства элементами, которые используются в обустройстве границы и развитии систем дистанционного наблюдения", уточнил Дейнеко. На этот проект Вашингтон выделит 4,5 миллиона долларов.