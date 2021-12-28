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Мать Юлии Началовой рассказала о ещё двух смертях в семье в 2021 году

В наступающем году она пожелала подписчикам здоровья и чтобы все родные и любимые были рядом.

28 декабря, 13:16

Таисия и Юлия Началовы © Instagram / taisianachalova

Мать певицы Юлии Началовой, которая умерла в марте 2019 года, рассказала, что в 2021 году не стало ещё двух членов их семьи. О трагических событиях Таисия Началова сообщила в "Инстаграме".

"2 сентября не стало моей младшей сестры — Леночки, а 9 ноября скоропостижно ушла из жизни Лена Алдонина (мать бывшего супруга певицы Евгения Алдонина. — Прим. Лайфа) — бабушка Верочки, наша подруга, абсолютно родной для нас человек", — написала Началова.

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Она отметила, что семья — самое важное в жизни, поэтому необходимо её беречь. Мать певицы также поздравила подписчиков с наступающим Новым годом и пожелала всем здоровья, а также чтобы родные и любимые всегда были рядом.

Напомним, певицы Юлии Началовой не стало 16 марта 2019 года. В марте 2020 года вышла в свет последняя песня артистки — "Останься", которую она записала ещё при жизни.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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