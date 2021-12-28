Мать Юлии Началовой рассказала о ещё двух смертях в семье в 2021 году

Мать певицы Юлии Началовой, которая умерла в марте 2019 года, рассказала, что в 2021 году не стало ещё двух членов их семьи. О трагических событиях Таисия Началова сообщила в "Инстаграме".

"2 сентября не стало моей младшей сестры — Леночки, а 9 ноября скоропостижно ушла из жизни Лена Алдонина (мать бывшего супруга певицы Евгения Алдонина. — Прим. Лайфа) — бабушка Верочки, наша подруга, абсолютно родной для нас человек", — написала Началова.