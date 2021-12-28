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Финальный сезон "Сватов" выйдет в России в урезанном формате

Однако многие поклонники не расстроились от этого, ведь первые серии их разочаровали.

28 декабря, 13:08
<p>Кадр из сериала "Сваты" © <a href="https://www.kinopoisk.ru/picture/3764872/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kinopoisk.ru</a></p>

Кадр из сериала "Сваты" © Kinopoisk.ru

Седьмой сезон "Сватов", одного из любимых отечественным зрителем сериалов, выйдет в эфир в урезанном формате. Вместо запланированных 16 серий выйдет только девять, кроме того, этот сезон станет заключительным, сообщил режиссёр Андрей Яковлев.

Часть отснятого материала не была включена в финальный монтаж, уточнил он. Однако некоторые телезрители совсем не расстроились, ведь от первых вышедших серий у них остался неприятный осадок — разочарование. Зрители отметили отсутствие единого сюжета и слабый юмор сезона. Некоторые заметили, что запущенный в 2008 году проект уже устарел.

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Напомним, первая серия финального сезона "Сватов" вышла в эфир накануне, 27 декабря. Поклонники ленты ждали этого события целых восемь лет.

"Сваты" — проект украинской студии "Квартал-95", пользующийся большой популярностью у российских зрителей. Всего было выпущено шесть сезонов (с 2008 по 2013 год), а также мюзикл "Новогодние сваты". К тому же были созданы телепередача "Сваты у плиты" и сериал "Байки Митяя".

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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