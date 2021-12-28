Финальный сезон "Сватов" выйдет в России в урезанном формате

Седьмой сезон "Сватов", одного из любимых отечественным зрителем сериалов, выйдет в эфир в урезанном формате. Вместо запланированных 16 серий выйдет только девять, кроме того, этот сезон станет заключительным, сообщил режиссёр Андрей Яковлев.

Часть отснятого материала не была включена в финальный монтаж, уточнил он. Однако некоторые телезрители совсем не расстроились, ведь от первых вышедших серий у них остался неприятный осадок — разочарование. Зрители отметили отсутствие единого сюжета и слабый юмор сезона. Некоторые заметили, что запущенный в 2008 году проект уже устарел.

Напомним, первая серия финального сезона "Сватов" вышла в эфир накануне, 27 декабря. Поклонники ленты ждали этого события целых восемь лет.