В Москве мошенник обменял в терминале "Экспобанка" билеты банка приколов почти на 13 млн
Но успел обналичить меньше половины — 5,5 миллиона. "Наевшийся" подделок банкомат проверяли за несколько дней до проишествия. Сейчас кредитная организация проводит внутреннюю проверку.
Махинатор, скормивший банкомату поддельные купюры © SHOT
Список принимающих купюры "банка приколов" пополнил "Экспобанк". В Москве мошенник внёс в терминал фальшивые купюры на общую сумму почти 13 миллионов рублей, сообщает телеграм-канал SHOT.
Неизвестный мужчина решил повторить трюк банды мошенников, которые нашли банкоматы, принимающие фальшивые купюры, и заработали на этом почти четыре миллиона. Преступник скормил терминалу "Экспобанка" поддельные купюры общей суммой свыше 12,7 миллиона рублей. Деньги распределялись на фиктивные счета, оформленные на молодых людей в возрасте от 20 до 22 лет.
Снимал уже настоящие банкноты мошенник в "Альфа-банке", расположенном неподалёку. Прежде чем служба безопасности заметила подозрительные транзакции и заморозила счета, он успел обналичить 5,5 миллиона рублей. Сейчас его ищет полиция.
По данным службы безопасности "Экспобанка", виной всему устаревшее оборудование. Однако отмечается, что наевшийся подделок терминал проверяли за несколько дней до случившегося. Сейчас банком проводится внутренняя проверка.
Ранее Лайф рассказывал про россиянку, которая четыре года меняла настоящие купюры на билеты "банка приколов" и похитила почти 10 миллионов рублей. Поймать её удалось с поличным прямо в хранилище денег, а помогла в этом установленная там видеокамера.
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