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Устроивший стрельбу в больнице на Ставрополье врач был вооружён автоматом Калашникова

При этом изначально оружие мужчины было охолощённым, его переделали для стрельбы боевыми патронами, уточнили в Росгвардии.

28 декабря, 12:42
<p>Оружие, с которым врач пришёл в больницу на Ставрополье © LIFE</p>

Оружие, с которым врач пришёл в больницу на Ставрополье © LIFE

Хирург-анестезиолог, пришедший с оружием в больницу Светлограда Ставропольского края на "разборку" с экс-супругой, был вооружён автоматом Калашникова. Об этом сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по региону.

Как уточнили ТАСС в ведомстве, стрельбу в медицинском учреждении открыл мужчина 1985 года рождения. Он имел при себе охолощённый автомат Калашникова, переделанный под стрельбу боевыми патронами.

Стала известна причина вооружённой разборки с участием врача в больнице на Ставрополье

Стала известна причина вооружённой разборки с участием врача в больнице на Ставрополье

Напомним, всё произошло днём 28 декабря. По данным Лайфа, мужчина хотел "разобраться" с бывшей женой, которая работает в этой больнице медсестрой. Правоохранители уже задержали медика. Лайф публиковал фото из больницы с дырками в потолке и стенах от пуль, выпущенных медиком.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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