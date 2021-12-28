Устроивший стрельбу в больнице на Ставрополье врач был вооружён автоматом Калашникова
При этом изначально оружие мужчины было охолощённым, его переделали для стрельбы боевыми патронами, уточнили в Росгвардии.
Оружие, с которым врач пришёл в больницу на Ставрополье © LIFE
Хирург-анестезиолог, пришедший с оружием в больницу Светлограда Ставропольского края на "разборку" с экс-супругой, был вооружён автоматом Калашникова. Об этом сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по региону.
Как уточнили ТАСС в ведомстве, стрельбу в медицинском учреждении открыл мужчина 1985 года рождения. Он имел при себе охолощённый автомат Калашникова, переделанный под стрельбу боевыми патронами.
Напомним, всё произошло днём 28 декабря. По данным Лайфа, мужчина хотел "разобраться" с бывшей женой, которая работает в этой больнице медсестрой. Правоохранители уже задержали медика. Лайф публиковал фото из больницы с дырками в потолке и стенах от пуль, выпущенных медиком.
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