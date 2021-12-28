Названа причина смерти основателя "Спутника и погрома" Егора Просвирнина

Основатель заблокированного в России националистического проекта "Спутник и погром" Егор Просвирнин скончался в результате тяжёлой черепно-мозговой травмы. Об этом сообщает "Рен-ТВ".

"Непосредственно в сам момент трагедии он находился дома один. Пострадавший ударился головой об асфальт, в результате чего получил тяжелейшую черепно-мозговую травму и умер на месте", — говорится в сообщении.