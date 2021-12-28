Названа причина смерти основателя "Спутника и погрома" Егора Просвирнина
Ранее его соратники заявили, что последнюю неделю жизни основатель националистического проекта страдал бессонницей, но не задумывался о суициде.
Место гибели Егора Просвирнина. Видео © LIFE
Основатель заблокированного в России националистического проекта "Спутник и погром" Егор Просвирнин скончался в результате тяжёлой черепно-мозговой травмы. Об этом сообщает "Рен-ТВ".
"Непосредственно в сам момент трагедии он находился дома один. Пострадавший ударился головой об асфальт, в результате чего получил тяжелейшую черепно-мозговую травму и умер на месте", — говорится в сообщении.
Напомним, что тело основателя проекта "Спутник и погром" нашли под окнами жилого дома на Тверском бульваре вечером 27 декабря. Лайф публиковал видео с места происшествия. Причины и подробности произошедшего выясняются. Ранее стало известно, что перед гибелью Просвирнин жаловался на проблемы с женой. При этом в "Спутнике и погроме" заявили, что последнюю неделю жизни основатель националистического проекта страдал бессонницей, но не задумывался о суициде.
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