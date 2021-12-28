Стала известна причина вооружённой разборки с участием врача в больнице на Ставрополье
Сейчас бывшая супруга хирурга-анестезиолога лежит под капельницей, женщина шокирована произошедшим.
Врач и его бывшая жена © VK
Причиной вооружённой разборки, которую устроил 36-летний хирург в Петровской районной больнице города Светлограда, может быть ревность. Об этом сообщает СУ СКР Ставропольского края.
"Подозревая о служебном романе своей жены с одним из врачей больницы, он открыл огонь из огнестрельного оружия в коридоре медицинского учреждения", — говорится в релизе ведомства.
По данным SHOT, после произошедшего бывшая супруга 36-летнего хирурга-анестезиолога лежит под капельницей. Женщина в шоке, её трясёт.
Напомним, что сегодня в Светлограде врач пришёл в больницу с автоматом, чтобы "разобраться" с бывшей женой. Он несколько раз выстрелил в медицинском учреждении из карабина "Вепрь". Все пули попали в стены и потолок, пострадавших в результате происшествия нет.
СКР возбудил уголовное дело по статье "Хулиганство, совершённое с применением предметов, используемых в качестве оружия", мужчине грозит лишение свободы на срок до семи лет. Известно, что у пары есть двое детей.
На месте происшествия работает следователь, в ближайшее время будет решён вопрос о задержании подозреваемого и направлении в суд ходатайства об избрании меры пресечения.
Ранее Лайф рассказывал, что в Черногории вооружённый мужчина захватил отделение банка и пригрозил взорвать его. Все близлежащие улицы перекрыла полиция, люди из зданий, расположенных рядом с местом инцидента, были эвакуированы.
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