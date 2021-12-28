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Стала известна причина вооружённой разборки с участием врача в больнице на Ставрополье

Сейчас бывшая супруга хирурга-анестезиолога лежит под капельницей, женщина шокирована произошедшим.

28 декабря, 12:33
<p>Врач и его бывшая жена © <a href="https://vk.com/feed" target="_blank" rel="noopener noreferrer">VK</a></p>

Врач и его бывшая жена © VK

Причиной вооружённой разборки, которую устроил 36-летний хирург в Петровской районной больнице города Светлограда, может быть ревность. Об этом сообщает СУ СКР Ставропольского края.

"Подозревая о служебном романе своей жены с одним из врачей больницы, он открыл огонь из огнестрельного оружия в коридоре медицинского учреждения", — говорится в релизе ведомства.

По данным SHOT, после произошедшего бывшая супруга 36-летнего хирурга-анестезиолога лежит под капельницей. Женщина в шоке, её трясёт.

Напомним, что сегодня в Светлограде врач пришёл в больницу с автоматом, чтобы "разобраться" с бывшей женой. Он несколько раз выстрелил в медицинском учреждении из карабина "Вепрь". Все пули попали в стены и потолок, пострадавших в результате происшествия нет.

СКР возбудил уголовное дело по статье "Хулиганство, совершённое с применением предметов, используемых в качестве оружия", мужчине грозит лишение свободы на срок до семи лет. Известно, что у пары есть двое детей.

На месте происшествия работает следователь, в ближайшее время будет решён вопрос о задержании подозреваемого и направлении в суд ходатайства об избрании меры пресечения.

Лайф публикует фото из больницы на Ставрополье, где врач с оружием устроил разборки с экс-женой

Лайф публикует фото из больницы на Ставрополье, где врач с оружием устроил разборки с экс-женой

Ранее Лайф рассказывал, что в Черногории вооружённый мужчина захватил отделение банка и пригрозил взорвать его. Все близлежащие улицы перекрыла полиция, люди из зданий, расположенных рядом с местом инцидента, были эвакуированы.

Авторы
Григорий Воронцов
Григорий Воронцов

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