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Экс-вратарь сборной России Габулов стал генеральным директором "Химок"

На этом посту он сменил Сергея Анохина. Кроме того, у него есть опыт работы председателем совета директоров клуба "Олимп-Долгопрудный".

28 декабря, 12:28

© ФК "Химки"

Бывший вратарь сборной России Владимир Габулов стал генеральным директором футбольного клуба "Химки", сообщает пресс-служба подмосковной команды.

"Сейчас перед "Химками" стоит серьёзная задача по сохранению прописки в Премьер-лиге. Я уже познакомился с сотрудниками клуба, встретился с главным тренером, мы обсудили приоритетные задачи на вторую половину сезона. Надеюсь, совместными усилиями мы добьёмся поставленных целей", — сообщил Габулов после назначения.

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Добавим, что на этом посту Габулов сменил Сергея Анохина. До 2021 года бывший голкипер национальной команды занимал пост председателя совета директоров клуба "Олимп-Долгопрудный".

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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