Экс-вратарь сборной России Габулов стал генеральным директором "Химок"

"Сейчас перед "Химками" стоит серьёзная задача по сохранению прописки в Премьер-лиге. Я уже познакомился с сотрудниками клуба, встретился с главным тренером, мы обсудили приоритетные задачи на вторую половину сезона. Надеюсь, совместными усилиями мы добьёмся поставленных целей", — сообщил Габулов после назначения.