На улицы Москвы благодаря "зелёным" облигациям вышел тысячный электробус

В Москве благодаря "зелёным" облигациям на улицы вышел тысячный электробус © LIFE

В Москве на маршрут вышел тысячный электробус, купленный благодаря "зелёным" облигациям. Об этом рассказал заместитель мэра столицы по вопросам транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

"На маршруты города выходит наш тысячный электробус. <...> Важно, что эта поставка 2021 года полностью оплачена за счёт "зелёных" облигаций. Мы рады, что такая программа есть в городе и что экологически чистый транспорт — вагоны метро и электробусы — приобретаются за счёт этой программы", — рассказал Ликсутов.

Вице-мэр отметил, что ещё около 500 новых электробусов планируется приобрести в следующем году. Все они будут работать на самых востребованных маршрутах города. Ликсутов подчеркнул, что одно такое транспортное средство сокращает выбросы вредных веществ примерно на 260 килограммов в год.