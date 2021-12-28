На улицы Москвы благодаря "зелёным" облигациям вышел тысячный электробус
В следующем году для города планируется приобрести ещё около 500 новых транспортных средств, которые будут работать на самых востребованных маршрутах.
В Москве благодаря "зелёным" облигациям на улицы вышел тысячный электробус © LIFE
В Москве благодаря "зелёным" облигациям на улицы вышел тысячный электробус © LIFE
В Москве на маршрут вышел тысячный электробус, купленный благодаря "зелёным" облигациям. Об этом рассказал заместитель мэра столицы по вопросам транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.
"На маршруты города выходит наш тысячный электробус. <...> Важно, что эта поставка 2021 года полностью оплачена за счёт "зелёных" облигаций. Мы рады, что такая программа есть в городе и что экологически чистый транспорт — вагоны метро и электробусы — приобретаются за счёт этой программы", — рассказал Ликсутов.
Вице-мэр отметил, что ещё около 500 новых электробусов планируется приобрести в следующем году. Все они будут работать на самых востребованных маршрутах города. Ликсутов подчеркнул, что одно такое транспортное средство сокращает выбросы вредных веществ примерно на 260 килограммов в год.
Юбилейный электробус оформлен в стилистике "зелёных" облигаций, а современные технологии позволили превратить его в информационный центр. Так, во время поездки пассажиры узнают, какие технологические новшества использует Москва, чтобы сделать город экологически чистым, что означает термин "зелёные" облигации и чем они отличаются от обычных.
Ранее Лайф рассказывал, что в Москве общественный транспорт в новогоднюю ночь будет бесплатным. Кроме того, в новогодние каникулы в столице можно будет бесплатно припарковаться на всех уличных парковках, даже в центре.
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