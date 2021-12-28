Диетолог Орлова перечислила полезные свойства холодца, назвав его коллагеновой кладовой
Очень важным компонентом блюда в нынешнее время является гемсодержащий белок, ответственный за перемещение кислорода между органами и мышцами, добавила специалист.
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Для многих семей неотъемлемой частью новогоднего стола является холодец, ведь это блюдо обладает множеством полезных качеств, его можно назвать коллагеновой кладовой. Об этом рассказала врач-диетолог Екатерина Орлова.
"Первое, что следует отметить, — холодец является настоящей коллагеновой кладовой. Только в нём и заливной рыбе его количество таково, что способно оказывать медицинский эффект на состояние кожи, суставов и связок. Не зря его довольно часто рекомендуют спортсменам, особенно в период восстановления после травм", — приводит слова специалиста "Вечерняя Москва".
В основном холодец готовится из говядины, которая даже при долгой варке сохраняет все питательные вещества и положительно влияет на деятельность головного мозга, стимулирует восстановление тканей и улучшает зрение, добавила Орлова. Кроме того, блюдо употребляют с хреном, чесноком или горчицей, которые обладают сильными антибактериальными свойствами, что особенно актуально в период простуд.
На нервную систему организма положительно влияют полиненасыщенные жирные кислоты, витамины группы В и глицин, содержащиеся в холодце, продолжила она. А витамины группы В ещё и улучшают состав крови.
Куриный холодец способен снижать артериальное давление, возвращать эластичность связкам и подвижность суставам, добавила Орлова. Важным компонентом блюда также является гемсодержащий белок, ответственный за перемещение кислорода между органами и мышцами. "Носителем" этого ценнейшего белка является свиное мясо, уточнила медик.
Ранее нарколог Брюн перечислил холодец среди самых действенных средств против похмелья. Он также опроверг необходимость выпивать на утро бокал шампанского для улучшения самочувствия.
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