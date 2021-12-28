Билл Гейтс призвал к чистой промышленной революции для спасения Земли
Предприниматель предрёк три события в следующем году, которые станут переломными в борьбе с климатической угрозой.
Билл Гейтс. Фото © wikimedia
Основатель компании Microsoft Билл Гейтс заявил, что спасти планету от климатической катастрофы сможет чистая промышленная революция. Об этом он написал в статье для журнала Wired.
Миллиардер призвал пересмотреть методы ведения бизнеса. Необходимо найти новые способы выработки электроэнергии, выращивания продуктов питания, изготовления вещей, обогрева и охлаждения зданий без выброса в атмосферу парниковых газов, считает он.
Предприниматель предрёк три события, которые произойдут в следующем году. Они ускорят переход к чистой экономике и приблизят мир к предотвращению климатической катастрофы.
Первым делом этот вопрос поднимется в списке приоритетов в повестке глобальных проблем, считает Гейтс. Новое поколение молодых людей, активистов и сотрудников глобальных компаний станут требовать от властей и корпоративных лидеров взять ответственность за его решение.
"После рецессии 2008 года эта тема значительно опустилась в списке приоритетов избирателей во всём мире, однако в текущих условиях кризиса изменение климата не отходит на второй план", — подчеркнул Гейтс.
Следующим шагом политики и бизнес-лидеры ответят на требования конкретными проектами по уменьшению выбросов.
"В 2022 году наибольшего успеха добьются компании, направляющие инвестиции не только в устойчивое развитие, но и вкладывающие в развитие чистых технологий, которые позволят сократить количество выбросов в будущем", — предрёк Гейтс.
Предприниматель уверен, что и государственный, и частный секторы направят покупательскую способность на создание новых рынков экологически чистых продуктов. Так, будут множиться парки электромобилей, в строительных проектах станут использовать более чистую сталь и цемент, а электроэнергия будет добываться с нулевым выбросом углерода.
Также в мире запустят новые операционные модели, которые помогут созданию "чистых" рынков продуктов.
Ранее Лайф рассказывал, что "зомби-пожары" замечены в нескольких районах Якутии. По словам главы региона, из-за потепления климата такие явления могут стать круглогодичными и распространиться на север.
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