НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Билл Гейтс призвал к чистой промышленной революции для спасения Земли

Предприниматель предрёк три события в следующем году, которые станут переломными в борьбе с климатической угрозой.

28 декабря, 12:51
<p>Билл Гейтс. Фото © <a href="https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bill_Gates_MSC_2017.jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">wikimedia</a></p>

Билл Гейтс. Фото © wikimedia

Основатель компании Microsoft Билл Гейтс заявил, что спасти планету от климатической катастрофы сможет чистая промышленная революция. Об этом он написал в статье для журнала Wired.

Миллиардер призвал пересмотреть методы ведения бизнеса. Необходимо найти новые способы выработки электроэнергии, выращивания продуктов питания, изготовления вещей, обогрева и охлаждения зданий без выброса в атмосферу парниковых газов, считает он.

Предприниматель предрёк три события, которые произойдут в следующем году. Они ускорят переход к чистой экономике и приблизят мир к предотвращению климатической катастрофы.

Первым делом этот вопрос поднимется в списке приоритетов в повестке глобальных проблем, считает Гейтс. Новое поколение молодых людей, активистов и сотрудников глобальных компаний станут требовать от властей и корпоративных лидеров взять ответственность за его решение.

"После рецессии 2008 года эта тема значительно опустилась в списке приоритетов избирателей во всём мире, однако в текущих условиях кризиса изменение климата не отходит на второй план", — подчеркнул Гейтс.

Следующим шагом политики и бизнес-лидеры ответят на требования конкретными проектами по уменьшению выбросов.

Чёрное море у берегов Крыма окрасилось в золотой цвет

Чёрное море у берегов Крыма окрасилось в золотой цвет

"В 2022 году наибольшего успеха добьются компании, направляющие инвестиции не только в устойчивое развитие, но и вкладывающие в развитие чистых технологий, которые позволят сократить количество выбросов в будущем", — предрёк Гейтс.

Предприниматель уверен, что и государственный, и частный секторы направят покупательскую способность на создание новых рынков экологически чистых продуктов. Так, будут множиться парки электромобилей, в строительных проектах станут использовать более чистую сталь и цемент, а электроэнергия будет добываться с нулевым выбросом углерода.

Также в мире запустят новые операционные модели, которые помогут созданию "чистых" рынков продуктов.

Билл Гейтс допустил окончание пандемии ковида в 2022 году

Билл Гейтс допустил окончание пандемии ковида в 2022 году

Ранее Лайф рассказывал, что "зомби-пожары" замечены в нескольких районах Якутии. По словам главы региона, из-за потепления климата такие явления могут стать круглогодичными и распространиться на север.

Авторы
Григорий Воронцов
Григорий Воронцов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1