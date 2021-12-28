Билл Гейтс призвал к чистой промышленной революции для спасения Земли

Основатель компании Microsoft Билл Гейтс заявил, что спасти планету от климатической катастрофы сможет чистая промышленная революция. Об этом он написал в статье для журнала Wired.

Миллиардер призвал пересмотреть методы ведения бизнеса. Необходимо найти новые способы выработки электроэнергии, выращивания продуктов питания, изготовления вещей, обогрева и охлаждения зданий без выброса в атмосферу парниковых газов, считает он.

Предприниматель предрёк три события, которые произойдут в следующем году. Они ускорят переход к чистой экономике и приблизят мир к предотвращению климатической катастрофы.

Первым делом этот вопрос поднимется в списке приоритетов в повестке глобальных проблем, считает Гейтс. Новое поколение молодых людей, активистов и сотрудников глобальных компаний станут требовать от властей и корпоративных лидеров взять ответственность за его решение.

"После рецессии 2008 года эта тема значительно опустилась в списке приоритетов избирателей во всём мире, однако в текущих условиях кризиса изменение климата не отходит на второй план", — подчеркнул Гейтс.

Следующим шагом политики и бизнес-лидеры ответят на требования конкретными проектами по уменьшению выбросов.

"В 2022 году наибольшего успеха добьются компании, направляющие инвестиции не только в устойчивое развитие, но и вкладывающие в развитие чистых технологий, которые позволят сократить количество выбросов в будущем", — предрёк Гейтс.

Предприниматель уверен, что и государственный, и частный секторы направят покупательскую способность на создание новых рынков экологически чистых продуктов. Так, будут множиться парки электромобилей, в строительных проектах станут использовать более чистую сталь и цемент, а электроэнергия будет добываться с нулевым выбросом углерода.

Также в мире запустят новые операционные модели, которые помогут созданию "чистых" рынков продуктов.