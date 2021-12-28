Бабкина рассказала, как выпала с пьяными друзьями из окна во Вьетнаме и оказалась в Лаосе
Компания артистов навеселе решила покататься на лианах, которые "лезли" в гостиничный номер, и заодно проверить их на прочность.
Надежда Бабкина. Фото © Wikipedia
Народная артистка РСФСР Надежда Бабкина в преддверии Нового года рассказала о самом запоминающемся случае, который произошёл с ней в канун праздника. Однажды звезда праздновала 31 декабря во Вьетнаме, куда отправилась на гастроли.
"Отмечали Новый год в гостиничном номере своей делегацией. Немножко выпили, закусили. А жара страшная, поэтому окна открыты, и прямо в номер "рвутся" тропические деревья, увитые лианами. Тут в нас проснулась жажда приключений", — пояснила артистка в беседе с журналом "7 дней".
Компания решила покататься на лианах и заодно проверить их на прочность. Друзья вылезли в окно, схватились за лианы и сразу же сорвались. Артисты, к счастью, не покалечились, но вскоре узнали, что с той стороны отель вплотную примыкал к границе с Лаосом, то есть выпали они на территорию другого государства.
"Нам в тот момент не было страшно — наоборот, мы смеялись над своим нелепым положением", — призналась Бабкина.
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