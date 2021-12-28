Суд оштрафовал фельдшера из Тобольска, избившую школьника за отказ от прививки

Тобольский городской суд на 5000 рублей оштрафовал медработницу одной из школ Тобольска, признав её виновной в нанесении побоев ученику, отказавшемуся делать прививку. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судебной системы Тюменской области.

Отмечается, что инцидент произошёл в октябре 2021 года. Мать мальчика рассказала, что у него был медотвод от прививок, поэтому она написала отказ от диаскинтеста (туберкулинодиагностика). Однако, судя по всему, медика это не убедило. 19 октября подросток прибежал домой без верхней одежды и рассказал, что фельдшер пыталась насильно поставить ему укол — медицинский работник сначала сама тащила школьника в медкабинет, а затем позвала двух старшеклассников, которые схватили пострадавшего. Мальчику удалось вырваться и сбежать.

После случившегося мама подростка обратилась в полицию. По результатам судебно-медицинской экспертизы у пострадавшего выявили телесные повреждения: кровоподтёки на лбу, левой голени и спине, "которые вреда здоровью не причинили".

Сама фельдшер вины не признала и не стала приносить извинения школьнику и его родителям. Однако мать мальчика и не настаивала на строгом наказании.