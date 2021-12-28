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Пластический хирург Гавашели назвала топ-3 процедур красоты перед Новым годом

Сухой воздух, низкие температуры и холодный ветер особенно способствуют обезвоживанию и портят внешний вид перед праздниками.

28 декабря, 13:04
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Некоторые косметологические процедуры пользуются особенной популярностью у девушек перед праздниками. С какими именно просьбами представительницы прекрасного пола обращаются к специалистам перед Новым годом, рассказала в беседе с "Вечерней Москвой" пластический хирург Лия Гавашели.

К одним из самых популярных запросов относится кислотный пилинг. Именно его врачи рекомендуют делать в холодное время года, так как зимой риск получить в результате очищения гиперпигментацию кожи практически нулевой.

Также популярна процедура увлажнение кожи: в холодные месяцы особенно способствует обезвоживанию эпидермиса сухой воздух из-за отопления, а также низкие температуры, ветер. Здесь также может помочь биоревитализация: это инъекции низкомолекулярной гиалуроновой кислоты, улучшающие качество кожи и стимулирующие выработку коллагена и эластина.

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Но самой популярной процедурой, по мнению Гавашели, из года в год остаётся омоложение кожи с помощью инъекций с филерами на основе гиалуроновой кислоты, а также ботокс. С помощью филеров можно избавиться от глубоких морщин, подтянуть овал лица и, конечно же, увеличить губы. Таким образом, ботулинотерапию можно назвать процедурой номер один перед Новым годом.

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Ранее косметологи раскрыли запрещённые перед Новым годом процедуры, которые сделают лицу только хуже. В желании стать самой неотразимой можно легко перестараться и испортить себе праздник.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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