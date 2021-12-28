Пластический хирург Гавашели назвала топ-3 процедур красоты перед Новым годом
Сухой воздух, низкие температуры и холодный ветер особенно способствуют обезвоживанию и портят внешний вид перед праздниками.
Фото © Pexels
Некоторые косметологические процедуры пользуются особенной популярностью у девушек перед праздниками. С какими именно просьбами представительницы прекрасного пола обращаются к специалистам перед Новым годом, рассказала в беседе с "Вечерней Москвой" пластический хирург Лия Гавашели.
К одним из самых популярных запросов относится кислотный пилинг. Именно его врачи рекомендуют делать в холодное время года, так как зимой риск получить в результате очищения гиперпигментацию кожи практически нулевой.
Также популярна процедура увлажнение кожи: в холодные месяцы особенно способствует обезвоживанию эпидермиса сухой воздух из-за отопления, а также низкие температуры, ветер. Здесь также может помочь биоревитализация: это инъекции низкомолекулярной гиалуроновой кислоты, улучшающие качество кожи и стимулирующие выработку коллагена и эластина.
Но самой популярной процедурой, по мнению Гавашели, из года в год остаётся омоложение кожи с помощью инъекций с филерами на основе гиалуроновой кислоты, а также ботокс. С помощью филеров можно избавиться от глубоких морщин, подтянуть овал лица и, конечно же, увеличить губы. Таким образом, ботулинотерапию можно назвать процедурой номер один перед Новым годом.
Ранее косметологи раскрыли запрещённые перед Новым годом процедуры, которые сделают лицу только хуже. В желании стать самой неотразимой можно легко перестараться и испортить себе праздник.
Комментариев: 0