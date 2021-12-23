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Косметологи раскрыли запрещённые перед Новым годом процедуры, которые сделают лицу только хуже

В желании стать самой неотразимой можно легко перестараться и испортить себе праздник.

22 декабря, 21:30
<p>Фото © ТАСС/Zuma</p>

Фото © ТАСС/Zuma

Перед новогодними праздниками многие женщины задумываются о своей внешности, мечтая стать на корпоративе или в новогоднюю ночь самой прекрасной. Поэтому они обращаются к косметологическим процедурам, которые, по их мнению, могут за вечер избавить их от морщин и второго подбородка. Вот только такие авантюры могут закончиться плачевно, о чём и рассказала Пятому каналу косметолог Ирина Гришина.

По словам врача, многие косметологические процедуры требуют длительного восстановления, и в таких ситуациях на авось лучше не надеяться. Лучше заранее обговорить со специалистом желаемый результат, чтобы он просчитал программу омоложения. Но начинать этот вояж стоит с поздней осени — сезона аппаратной косметологии.

Фото © ТАСС / Александр Рюмин

Фото © ТАСС / Александр Рюмин

Если же умная мысль пришла слишком поздно, а результата хочется здесь и сейчас, то косметолог Гришина советует сделать лёгкую шлифовку и пару масок, чтобы освежить лицо и ничего не травмировать. А модные уколы красоты, биоревитализацию и глубокий пилинг лучше оставить на другой раз. Если прибегнуть к таким процедурам накануне праздника, то весь вечер придётся просидеть, скрывая опухшее и покрасневшее лицо. И это если не начнётся какая-либо аллергия.

Лисовец дал женщинам простой, но классный совет о том, как им блистать в новогодние праздники

Лисовец дал женщинам простой, но классный совет о том, как им блистать в новогодние праздники

Авторы
Анна Бояршина
Анна Бояршина

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