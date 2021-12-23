Косметологи раскрыли запрещённые перед Новым годом процедуры, которые сделают лицу только хуже

Перед новогодними праздниками многие женщины задумываются о своей внешности, мечтая стать на корпоративе или в новогоднюю ночь самой прекрасной. Поэтому они обращаются к косметологическим процедурам, которые, по их мнению, могут за вечер избавить их от морщин и второго подбородка. Вот только такие авантюры могут закончиться плачевно, о чём и рассказала Пятому каналу косметолог Ирина Гришина.

По словам врача, многие косметологические процедуры требуют длительного восстановления, и в таких ситуациях на авось лучше не надеяться. Лучше заранее обговорить со специалистом желаемый результат, чтобы он просчитал программу омоложения. Но начинать этот вояж стоит с поздней осени — сезона аппаратной косметологии.

Фото © ТАСС / Александр Рюмин