Лисовец дал женщинам простой, но классный совет о том, как им блистать в новогодние праздники

Декабрь только начался, но уже пошла пора новогодних корпоративов и вечеринок, к которым нужно подходить со всей серьёзностью. И к модницам, у которых две проблемы — нечего носить и мало места в шкафу, на помощь пришёл звёздный стилист Владислав Лисовец, пишет kp.ru.

Фото © Instagram / vladislavlisovets

Он отметил, что главное на вечеринке для девушки — быть воздушной и летящей, в этом случае всегда на помощь придут каблуки. Они придадут изящества и женственности любой тусовщице и возвысят её над толпой. А по поводу наряда стоит подумать. Одиноким девушкам Лисовец посоветовал не скупиться и потратить на образ не меньше 40 тыс. рублей. А вот занятым дамам транжирить деньги не стоит. "Замужней даме достаточно просто помыть голову — вот и все затраты", — заявил он журналистам.

Фото © Instagram / vladislavlisovets