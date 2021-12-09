Лисовец дал женщинам простой, но классный совет о том, как им блистать в новогодние праздники
Звёздный стилист разделил свои рекомендации для тех, кто замужем, и тех, кто свободен.
Декабрь только начался, но уже пошла пора новогодних корпоративов и вечеринок, к которым нужно подходить со всей серьёзностью. И к модницам, у которых две проблемы — нечего носить и мало места в шкафу, на помощь пришёл звёздный стилист Владислав Лисовец, пишет kp.ru.
Он отметил, что главное на вечеринке для девушки — быть воздушной и летящей, в этом случае всегда на помощь придут каблуки. Они придадут изящества и женственности любой тусовщице и возвысят её над толпой. А по поводу наряда стоит подумать. Одиноким девушкам Лисовец посоветовал не скупиться и потратить на образ не меньше 40 тыс. рублей. А вот занятым дамам транжирить деньги не стоит. "Замужней даме достаточно просто помыть голову — вот и все затраты", — заявил он журналистам.
До этого он уже рассуждал на тему эталонов красоты и стиля в современном шоу-бизнесе. Лисовец объяснил, что многое зависит не только от внешности, но и внутренних качеств. Красивый человек должен быть ухоженным и раскрепощённым, он умеет ухаживать и заботиться, а также обладает хорошим чувством юмора. "Таких, наверное, 1%", — расстроился стилист. Из мужчин он назвал Леонида Агутина, а из женщин — певицу Zivert.
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