Адвокат Жорин объяснил невозможность отказа вдовцом Легкоступовой Фирсовым от наследства

Вдовец певицы Валентины Легкоступовой, яхтсмен Юрий Фирсов, юридически не сможет отказаться от своей доли в наследстве исполнительницы из-за пропуска соответствующих сроков. Об этом сообщил звёздный адвокат Сергей Жорин в беседе с 5-tv.ru.

Со дня смерти Валентины Легкоступовой прошло уже больше года, а отказаться от наследства Фирсов мог только в течение первых шести месяцев после ухода жены из жизни. При этом Жорин отметил, что яхтсмен вправе распорядиться теперь своей собственностью, как он сам пожелает, в том числе продать, подарить или заложить, не нарушая права совладельцев.

При этом адвокат усомнился в том, что обещания вдовца сбудутся, ведь тот редко их выполняет. Так, например, Фирсов, ещё не вступив в наследство, собирался отказаться от него, но, получив свидетельство о праве собственности, сразу же стал жить в квартире. Жорин также подчеркнул, что предновогоднее заявление яхтсмена — лишь "попытка напомнить о себе".

Не исключено, что Фирсов захочет перед Новым годом заработать на телевизионных шоу. А когда доход получит, то сразу же позабудет свои слова. По мнению адвоката, он будет утверждать, что дети Легкоступовой — Аннета Бриль и Матвей Григорьев — не поторопились, не стали бросаться в ноги и благодарить его, а сам Фирсов обидится. Может быть и обманывать не будет, а просто скажет, что решил передумать.

"Вероятность, что он действительно передаст наследство, полученное после 40 дней брака, детям Легкоступовой и её маме, я оцениваю в 0%. Фирсов человек взрослый, состоявшийся в своих мировоззрениях, и какого-либо чуда, в том числе предновогоднего, ждать, на мой взгляд, не стоит", — сказал Жорин.