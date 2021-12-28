Брат Диего Марадоны умер на 53-м году жизни от внезапной остановки сердца
Сам он успел поиграть за клубы из Южной Америки, Японии, Канады и стран Европы.
Уго Эрнан. Фото © gettyimages
Брат аргентинского футболиста Диего Марадоны Уго Эрнан умер на 53-м году жизни из-за внезапной остановки сердца. Об этом пишет La Gazzetta dello Sport.
Какие-либо подробности кончины брата Марадоны не приводятся. Сам Уго Эрнан успел поиграть за клубы из Европы, Японии, Южной Америки и Канады, а также играл за юношескую сборную Аргентины.
Напомним, Диего Марадона умер 25 ноября 2020 года. Чемпиону мира было 60 лет. Причиной смерти аргентинского нападающего назвали острую сердечную недостаточность, которая привела к отёку лёгких. Врач рассказал, что Марадону похоронили без сердца, и раскрыл причину этого.
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