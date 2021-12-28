Брат Диего Марадоны умер на 53-м году жизни от внезапной остановки сердца

Брат аргентинского футболиста Диего Марадоны Уго Эрнан умер на 53-м году жизни из-за внезапной остановки сердца. Об этом пишет La Gazzetta dello Sport.

Какие-либо подробности кончины брата Марадоны не приводятся. Сам Уго Эрнан успел поиграть за клубы из Европы, Японии, Южной Америки и Канады, а также играл за юношескую сборную Аргентины.