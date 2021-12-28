Неизвестные окрыли стрельбу в ТЦ "Принц Плаза" в Москве
В результате один человек госпитализирован, злоумышленники с места скрылись, их ищут.
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Неизвестные открыли стрельбу из травматического пистолета в торговом центре "Принц Плаза" на Профсоюзной улице в Москве. Об этом Лайфу сообщили в столичном ГУ МВД.
"В результате конфликта неизвестные открыли стрельбу из травматического оружия, после чего скрылись на иномарке", — отметили в полиции.
Один человек госпитализирован. По данным "Рен-ТВ", пострадавший — это зачинщик конфликта, который достал оружие, но трое других мужчин выхватили пистолет и прострелили ему руку и плечо. Злоумышленники скрылись на белом Kia Rio, их ищут.
А ранее сегодня в больницу Светлограда Ставропольского края пришёл вооружённый калашниковым хирург-анестезиолог, мужчина хотел "разобраться" с бывшей женой, которая работает медсестрой. Медик успел несколько раз выстрелить, но попал в стены. Лайф публиковал фото с дырками в потолке и стенах от пуль. Правоохранители уже задержали мужчину.
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