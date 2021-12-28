Неизвестные окрыли стрельбу в ТЦ "Принц Плаза" в Москве

Неизвестные открыли стрельбу из травматического пистолета в торговом центре "Принц Плаза" на Профсоюзной улице в Москве. Об этом Лайфу сообщили в столичном ГУ МВД.

"В результате конфликта неизвестные открыли стрельбу из травматического оружия, после чего скрылись на иномарке", — отметили в полиции.